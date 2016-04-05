Bobua написав:А може бути, що потім ще й казатимуть: " от, пішли, позаймали всі місця, інших не пускали... "
Та вже деякі форумчани приблизно так кажуть)) Мовляв, позаймали місця, грошенята рубають чималі, а ми тут в тилу на скорочених зарплатнях ледве жевріємо)) Хотіли було до вас - так у воєнкоматі лише записали і відпустили...
п.с. Нехай у воєнкоматах групи якісь створюють "сильно бажаючих", чи що...))
п.с.2 І ще трохи фантазії)) Було б добре, що відвоював пів року на фронті(в ідеалі 3міс) і всіх, чи майже всіх, замінили на іншу "партію хлопців" і так далі - знову по колу... Як в три зміни на роботі працюють... А тут в дві-три зміни на рік можна так би було зробити...
prodigy написав:впевен що не зможу воювати з такими розпіздями пліч-о-пліч
Вот здесь с тобой согласен.Я могу ошибаться, но Долярчик и Боба производят впечатление не бойцов, а пэйсателей. .... такие и не нуждаются в бешеных зарплатах. пока другие концы с концами сводят.А Боба в окопе мемуары херачит, точно так же как раньше.Очень подозрительные чуваки, не похожи на военных.Может и ошибаюсь..
І я, я теж згоден!
І рішення проблеми просте й лежить майже на поверхні -- рішуче, одним махом, очистити ЗСУ від усіляких асоціальних Долярчиків і Бобів. Затаврувати їх ганьбою. І геть їх, геть! Негідні вони. І хай лишень не схочуть піти...
І тоді зможете спокійно воювати. І все зробите як має бути. І країна нарешті полегшено зітхне -- під надійним захистом гідних воїнів, з ясними поглядами, полум'яними серцями, твердими руками...
От якось так. Петицію би зробити, чи що?
Только проблема в том, что попав в армию - для выхода назад на гражданку - не так и много вариантов... : (
prodigy написав: воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда
Імхо з дивану:
Сидить зараз Успіх в оточенні ... (він вказував відсоток))) можна його навіть на 2 поділити), командир до нього підходив, який ... Ще й невідомо в яких умовах зараз знаходиться.
А тут ми з порадами)) Він чудово бачить розмір впливу на своє виживання та задачі підрозділу оцього, що навкруги, в порівняні з впливом порад. Він же розумна людина. Але ж проста цивільна людина. Йому поперед усе підтримка потрібна. Потім поради.
От тоді Успіх сам буде строчити, що сьогодні навчився новому чомусь. Тобто послідовність.
Це абсолютно різні речі: коли беруть підрозділ новачків і ліплять з нього (з усіх), переформатовують. Одночасно усіх. Одночасно й усіх. І коли -- пропонується в колективі... переформатуватись окремій особі.
ми це все проходили 20 років тому. трошки маленького офтопу. приїхали ми з капітаном (я був старпом, а через 5 місяців поміняв цього капітана, тобто мене в капатания компанія продвинула )
екіпаж був : офіцери хорвати, рейтинг-філіппінці я бачив це судно ще 10 років раніше, тем офіцери були британці... в каюті капітана знайшлась цікава книжка одного англійського капітана-How to treat filipinos
ми читали по сторінці цю книжку і ржали, пригадую з того
-филиппинци работают группой, если поставить одного отдельно -он может заскучать и медленно выполнять работу (по факту они все как циплята ходили за боцманом и весь день реально волоебили, ставил их по всему судну (201м длина), прихожу-они все вместе делают что-то, то чего сказали делать одному из них или вообще другое)
-филиппинцы болезненно воспринимают замечания, ругать нельзя
вернее, если идет старпом и видит нарушение ТБ и неправильный метод работы, то надо подойти весело, улыбаясь поздороваться, похвалить за труд...а потом тихо (кричать нельзя) объяснить этому дятлу что так работать нельзя, или спросить почему он красит бес распиратора, когда распиратор лежит рядом и тд (сегодня я использую подобное в отношении моих собак, когда они на прогулке пытаются съесть что-то с дороги, кричать нельзя и тд)
т.е. другой менталитет-другой подход
а вообще это нормальный подход к личному составу, я потом долго работал в разных экипажах и применять приходилось постоянно...времена поменялись в мире, никто не любит плохого отношения к себе (никакие маты, крики и прочие, не хочет человек работать-2 устных замечания, потом 2 письменных под протокол с записью в журнал и потом последнее собрание-где ему объяснят, что будет уволен и потом списание), но наш человек (рядовой, или офицер) предпочитает, чтобы его обматерили последними слова,...а потом простили ему выход (или не выход вообще) под алкоголем на вахту, уход с судна без разрешения старшего, и много чего надо простить , забыть и продолжать работать с ним (и при том еще в следующем контракте)
Bobua написав:А може бути, що потім ще й казатимуть: " от, пішли, позаймали всі місця, інших не пускали... "
Та вже деякі форумчани приблизно так кажуть)) Мовляв, позаймали місця, грошенята рубають чималі, а ми тут в тилу на скорочених зарплатнях ледве жевріємо)) Хотіли було до вас - так у воєнкоматі лише записали і відпустили...
п.с. Нехай у воєнкоматах групи якісь створюють "сильно бажаючих", чи що...))
п.с.2 І ще трохи фантазії)) Було б добре, що відвоював пів року на фронті(в ідеалі 3міс) і всіх, чи майже всіх, замінили на іншу "партію хлопців" і так далі - знову по колу... Як в три зміни на роботі працюють... А тут в дві-три зміни на рік можна так би було зробити...
Ну, але це все лише фантазії/хотєлки)))
протягом останніх 3-х місяців 4 знайомих отримали повістки і пішли у ЗСУ. Причому повістки не були вручені особисто і приходили не за місцем фактичного проживання. вік 29-47. Жоден з них за станом здоров"я у нормальних умовах би не пройшов... Не співали мантри про "я тут не за гроші", а чесно зізнались, що по гроші 1 - довго і безуспішно боровся із зеленим змієм. Грошей катма-перебивався усяким. Потрапив на яворівський полігон-задоволений як слон-вдягнули, годують як кабана, така-сяка муштра, каже не напружує абсолютно. І зелений змій нікуди не зник Інші 2-є мало заробляли, уже отримують 43 тис., поки ні на що не скаржаться, мріють про 113. 4-й - також прагнув піднімати більше, зараз в "учебці" і записали його в артилеристи Можливо незабаром змінить Вас. Тільки аби потім не було знову плачів про уже меншу зп, поверніть мені бойові і тд
п.с. жоден з них чомусь немає стільки вільного часу, не строчить на форумах і заборонив без потреби дзвонити/писати, мовляв самі коротенько при нагоді повідомлять, що й до чого... п.с.2 жоден з них не скуповує долари...
Відхід російського війська, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку
Російські загарбники продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України та, можливо, на даний момент призупиняють кампанію під Слов’янськом. Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW). Відхід, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, а також по всьому півдню.
За прогнозами аналітиків, відхід російського війська, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку – так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ до Запорізької області також свідчить про те, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.
Російські війська передислокують елементи Східного військового округу, що діють у Слов’янську, на південь України. А також перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до захисту окупованих Херсонської та/або Запорізької областей від українських контрнаступів, зазначили аналітики. Кадри в соціальних мережах показують, як російські війська протягом останніх тижнів перекидають техніку та особовий склад до Запорізької та Херсонської областей, йдеться у звіті. https://glavcom.ua/news/rashisti-pereki ... 64980.html
Bobua написав:А може бути, що потім ще й казатимуть: " от, пішли, позаймали всі місця, інших не пускали... "
Та вже деякі форумчани приблизно так кажуть)) Мовляв, позаймали місця, грошенята рубають чималі, а ми тут в тилу на скорочених зарплатнях ледве жевріємо)) Хотіли було до вас - так у воєнкоматі лише записали і відпустили...
п.с. Нехай у воєнкоматах групи якісь створюють "сильно бажаючих", чи що...))
п.с.2 І ще трохи фантазії)) Було б добре, що відвоював пів року на фронті(в ідеалі 3міс) і всіх, чи майже всіх, замінили на іншу "партію хлопців" і так далі - знову по колу... Як в три зміни на роботі працюють... А тут в дві-три зміни на рік можна так би було зробити...
Ну, але це все лише фантазії/хотєлки)))
протягом останніх 3-х місяців 4 знайомих отримали повістки і пішли у ЗСУ. Причому повістки не були вручені особисто і приходили не за місцем фактичного проживання. вік 29-47. Жоден з них за станом здоров"я у нормальних умовах би не пройшов... Не співали мантри про "я тут не за гроші", а чесно зізнались, що по гроші 1 - довго і безуспішно боровся із зеленим змієм. Грошей катма-перебивався усяким. Потрапив на яворівський полігон-задоволений як слон-вдягнули, годують як кабана, така-сяка муштра, каже не напружує абсолютно. І зелений змій нікуди не зник Інші 2-є мало заробляли, уже отримують 43 тис., поки ні на що не скаржаться, мріють про 113. 4-й - також прагнув піднімати більше, зараз в "учебці" і записали його в артилеристи Можливо незабаром змінить Вас. Тільки аби потім не було знову плачів про уже меншу зп, поверніть мені бойові і тд
п.с. жоден з них чомусь немає стільки вільного часу, не строчить на форумах і заборонив без потреби дзвонити/писати, мовляв самі коротенько при нагоді повідомлять, що й до чого... п.с.2 жоден з них не скуповує долари...
Бінго! Про те й мова, що якби Успіх приєднався до (більшості? або значної частини) оточуючих (почав дружити з зеленим змієм, став пофігістом, напівдахомпоїхав, закорупціонерів та тощо), то ніяких оцих його "стонів", побажань, претензій не було б. Його б усе задовільняло)).
Зачасту про деякі процеси-події нічого не говорять, не пишуть, бо реалії писати, м'яко кажучи, не зручно... Міфи ж все-таки. Навіть отих менше 10%, які виствітлює Успіх -- це вже занадто.
По суті в цих обох абсолютно нормальних воїнів зараз вибір: в який табір податися. До пофігістів, чи ... білих ворон. По суті вони шукають підтримки на форумі. А не серед оточуючих (які навіть воду не хочуть собі! тягти та ще нявкають на того, хто притягнув їм).
Вже не кажучи про пошук підтримки в командира. В якого прямі обов'язки... Пряміше нікуди. Який повинен спиратися на саме таких вояків.
З.и. тому практично в кожному інтерв'ю з бійцями, які звільнялися, звучало ... про критерій повернутися саме до своїх, до командира, якого знає.
Было бы разумно поставить блокпосты на въездах в Ирпень/Бучу/Гостомель со стороны варшавской/Житомирской трасс. Какой смысл у блокпоста между Ирпенем и Киевом, если там каждый день на 90% ездят одни и те же люди. Или вдруг за ночь кто то из местных превратится в орка?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Треба, або все З ПЕРШОГО ДНЯ було вишколювати/навчати всіх, або... було 30р. створювати контрактну армію!
я тоже считаю что военную подготовку можно начинать со школы лет так с 13-14, и \\\
C 13-ти лет уже слишком поздно. Детей у биологических родителей необходимо изымать лет в 5 максимум и отправлять в военно-трудовые лагеря на физ-воспитание. Школы (в объеме большем, чем простейшая арифметика) -- запретить. В университетах разрешить максимум изучение Мудрости Вождя и Партии.