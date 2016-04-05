Додано: Вів 02 сер, 2022 09:45

jump написав: Причому повістки не були вручені особисто і приходили не за місцем фактичного проживання Причому повістки не були вручені особисто і приходили не за місцем фактичного проживання

jump написав: Жоден з них за станом здоров"я у нормальних умовах би не пройшов... Жоден з них за станом здоров"я у нормальних умовах би не пройшов...

jump написав: уже отримують 43 тис., поки ні на що не скаржаться, мріють про 113. уже отримують 43 тис., поки ні на що не скаржаться, мріють про 113.

jump написав: записали його в артилеристи Можливо незабаром змінить Вас. Тільки аби потім не було знову плачів про уже меншу зп, поверніть мені бойові і тд записали його в артилеристи Можливо незабаром змінить Вас. Тільки аби потім не було знову плачів про уже меншу зп, поверніть мені бойові і тд

jump написав: жоден з них чомусь немає стільки вільного часу, не строчить на форумах і заборонив без потреби дзвонити/писати, мовляв самі коротенько при нагоді повідомлять, що й до чого... жоден з них чомусь немає стільки вільного часу, не строчить на форумах і заборонив без потреби дзвонити/писати, мовляв самі коротенько при нагоді повідомлять, що й до чого...

jump написав: жоден з них не скуповує долари.. жоден з них не скуповує долари..

Мені так само!Аналогічно! Як про мене пишете))А тут, навпаки, - я б краще був би в глибокому тилу за 43тис, ніж тут за 113!Вони просто не знають, що таке прильот міни в дах хати, коли ти знаходишся в середині неї... і не знають, що таке лежати, навіть не в окопі, а просто в посадці під відкритим небом, а довкола тебе прилітають, прилітають, і прилітають міни!Тож - я давним давно вивів і озвучую золоте правило/факт - що "краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©Ні, ні - жодних плачів!Лише радість, що шанси бути покаліченим/вбитим зросли на 90%!А тут дивно - так як, в дуже глибокому тилу (як мій брат) - то не те що телефонувати, а й в "самоволку" можна на пів дня сматуватись!))ДумайТЕ!Ну та їхнє право не зберігати цінність грошей... Якщо їхні дружини прийдуть в магазин через пів року і на ту ж тисячку грн куплять лише 70% того, що зараз можна купити 100% - то хто їм лікар?