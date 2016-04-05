RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1875187618771878>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:13

"Они перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перебросил "знаменитую" 35-ю армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду", - сказал Смирнов.

По его словам, после доукомплектования враг, очевидно, может начать штурмовые действия.

"И когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, конечно, он будет в том числе не сидеть просто ожидать, а и проводить определенные штурмовые позиции", - добавил он.
https://www.unian.net/war/rossiyane-sty ... 26086.html

Зараз обидві сторони стягнули на південь війська.
Обидві чекають, що супротивник першим почне масштабні штурмові дії.
Щоб самому відстояти в обороні (що легше, ніж атакувати), а потім контратакувати.

Питання хто ж почне?
Хаймарсами ЗСУ одночасно - збивають підготовку до наступу і підштовхують ворога не зволікати, починати.
Рашковани ракетами намагаються робити щось подібне.

Якщо в орків нема більше козирів, їм капець.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25375
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:15

Справді - все ж дуже просто... все на поверхні!

  detroytred написав:Про те й мова, що якби Успіх приєднався до (більшості? або значної частини) оточуючих (почав дружити з зеленим змієм, став пофігістом, напівдахомпоїхав, закорупціонерів та тощо), то ніяких оцих його "стонів", побажань, претензій не було б.
Його б усе задовільняло)).

Саме так!👍
  detroytred написав:Зачасту про деякі процеси-події нічого не говорять, не пишуть, бо реалії писати, м'яко кажучи, не зручно...

Саме так!
  detroytred написав:По суті в цих обох абсолютно нормальних воїнів зараз вибір: в який табір податися. До пофігістів, чи ... білих ворон.
По суті вони шукають підтримки на форумі.
А не серед оточуючих (які навіть воду не хочуть собі! тягти та ще нявкають на того, хто притягнув їм).

Саме так!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:16

  Bobua написав:Але от як витягнути з тилів на чергування хоча би +20тис вояків зі вже наявного ~1млн?

Это вопрос к тем остальным из 1млн
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 484
З нами з: 22.01.18
Подякував: 317 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:22

Свято наближається!©

  detroytred написав:Зараз обидві сторони стягнули на південь війська.
Обидві чекають, що супротивник першим почне масштабні штурмові дії.
Щоб самому відстояти в обороні (що легше, ніж атакувати), а потім контратакувати.

Питання хто ж почне?
Хаймарсами ЗСУ одночасно - збивають підготовку до наступу і підштовхують ворога не зволікати, починати.
Рашковани ракетами намагаються робити щось подібне.

Якщо в орків нема більше козирів, їм капець

Назріває "вирішальна битва"...
Ехххххх.... десь в кутку тихо заплакала моя відпустка... :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3738
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:31

Успіх
Будемо сподіватися, що поки ця битва назріє, Ви встигнете отримати відпустку.
Битва за Донбас теж назрівала-назрівала.

Я не здивуюсь, якщо битва почнеться під Харковом...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25375
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:27

Успіх

Тож - я давним давно вивів і озвучую золоте правило/факт - що "краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©


якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
jump
 
Повідомлень: 3837
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:33

  jump написав:Успіх

Тож - я давним давно вивів і озвучую золоте правило/факт - що "краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©


якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?


коли феодал разорялся - ландскнехты начинали кормить себя сами :mrgreen:
с городами, конечно, не очень получалось, но городов было мало
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:35

  Успіх написав:Назріває "вирішальна битва"...
Ехххххх.... десь в кутку тихо заплакала моя відпустка... :roll:


Підете...так собі міркую
Нещодавно у одне людне місце наїхала купа сракатих воєнкомів і 'обілетила' одним махом купу хлопаків - буде Вам заміна...

Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...
jump
 
Повідомлень: 3837
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:36

  vitaliian написав:Зображення

Тобто за 250 штук він готовий на передову. Це приблизно 4000$.
Це копійки для РФ. 200 тисяч по 4000$ це $800 лямів в місяць.
10 лярдів в рік - для РФ це мізер.
Тому можна очікувати що з "добровольцями" в РФ проблем не буде поки є бабки. А бабки поки є і по-моєму будуть, бо газ/нафту купляють без проблем.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:43

  andrijk777 написав:Тому можна очікувати що з "добровольцями" в РФ проблем не буде поки є бабки. А бабки поки є і по-моєму будуть, бо газ/нафту купляють без проблем.
за бабки не выродишь новое мясо, но в целом да, 10 ярдов в год - сумма для педерации вполне подъемная. Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
  jump написав:якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
не раздувайте зраду, сейчас военные рулят страной а не слуги.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14199
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1875187618771878>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (319)
02.08.2022 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.