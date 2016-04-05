"Они перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перебросил "знаменитую" 35-ю армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду", - сказал Смирнов.
По его словам, после доукомплектования враг, очевидно, может начать штурмовые действия.
detroytred написав:Про те й мова, що якби Успіх приєднався до (більшості? або значної частини) оточуючих (почав дружити з зеленим змієм, став пофігістом, напівдахомпоїхав, закорупціонерів та тощо), то ніяких оцих його "стонів", побажань, претензій не було б. Його б усе задовільняло)).
Саме так!👍
detroytred написав:Зачасту про деякі процеси-події нічого не говорять, не пишуть, бо реалії писати, м'яко кажучи, не зручно...
Саме так!
detroytred написав:По суті в цих обох абсолютно нормальних воїнів зараз вибір: в який табір податися. До пофігістів, чи ... білих ворон. По суті вони шукають підтримки на форумі. А не серед оточуючих (які навіть воду не хочуть собі! тягти та ще нявкають на того, хто притягнув їм).
detroytred написав:Зараз обидві сторони стягнули на південь війська. Обидві чекають, що супротивник першим почне масштабні штурмові дії. Щоб самому відстояти в обороні (що легше, ніж атакувати), а потім контратакувати.
Питання хто ж почне? Хаймарсами ЗСУ одночасно - збивають підготовку до наступу і підштовхують ворога не зволікати, починати. Рашковани ракетами намагаються робити щось подібне.
якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
коли феодал разорялся - ландскнехты начинали кормить себя сами с городами, конечно, не очень получалось, но городов было мало
Тобто за 250 штук він готовий на передову. Це приблизно 4000$. Це копійки для РФ. 200 тисяч по 4000$ це $800 лямів в місяць. 10 лярдів в рік - для РФ це мізер. Тому можна очікувати що з "добровольцями" в РФ проблем не буде поки є бабки. А бабки поки є і по-моєму будуть, бо газ/нафту купляють без проблем.
andrijk777 написав:Тому можна очікувати що з "добровольцями" в РФ проблем не буде поки є бабки. А бабки поки є і по-моєму будуть, бо газ/нафту купляють без проблем.
за бабки не выродишь новое мясо, но в целом да, 10 ярдов в год - сумма для педерации вполне подъемная. Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
jump написав:якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
не раздувайте зраду, сейчас военные рулят страной а не слуги.