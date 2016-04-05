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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:47
andrijk777 написав:
10 лярдів в рік - для РФ це мізер.
Тому можна очікувати що з "добровольцями" в РФ проблем не буде поки є бабки. А бабки поки є і по-моєму будуть, бо газ/нафту купляють без проблем.
Я б не став такі речі масштабувати лінійно.
По-перше, якщо кидають - то є певні проблеми з баблом, як і в України. По-друге, він не готовий на передову. Не факт, що якщо буде 250К, не буде інших причин. Я недавно кидав "дошку пошани" однієї з бригад півдня педерації. То там було десь 10% особового складу пятисотими. Це ті, яких переконати їхати не вдалося ніякими методами. Хоча в бідніших регіонах таких, звісно, значно менше. Але навіть те, що вони сповільнюють наступальні операції, перекидають війска донбасу на херсонщину, натякає, що певні проблеми з особовим складом є.
Звісно, їх швидко можна вирішити мобілізацією - мобілізаційних резерв у них величезний. Але чомусь мобілізацію не проводять. І це обнадіює...
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sashaqbl
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:52
sashaqbl написав:
По-перше, якщо кидають - то є певні проблеми з баблом, як і в України.
воруют там вагонами вот и не доходит до военных и половина.
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vitaliian
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:59
vitaliian написав:
Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
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andrijk777
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:02
jump написав:
Тож - я давним давно вивів і озвучую золоте правило/факт - що "краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©
якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
Тоді я скажу майже аналогічне - "Краще вдома біля сім'ї і при скороченому доході/зарплаті, ніж 100К під обстрілами снарядів!"©
jump написав:
Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ..
Ну от і я про те ж!
Тепер би я замінив би того Васю, а він мене на вогневій
Дивно, правда - що я готовий поміняти зарплату 113К на 13К? - але щодня прокидатись в ліжку біля своєї дружини, проводити час з дітьми і замість того Васі - пити холодне пиво 🍺
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:17
andrijk777 написав: vitaliian написав:
Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
Цiкаво з ким вони будуть воювати до останнього чоловiка в рф 18-55? Чи розрахунок на те що гинути вони будуть в 10разiв частiше нiж тi з ким вони воюють? Це якби вони з лопатами та вилами йшли на хаймарси - тодi зрозумiло. Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
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Евгений Н.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:22
jump написав: Успіх написав:
Назріває "вирішальна битва"...
Ехххххх.... десь в кутку тихо заплакала моя відпустка...
\\\
Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...
А кто именно так сумно жартуэ? -- сумный бармен, которому зачем-то деньги суют? -- или не менее сумна официантка, получающая чаевые? -- может, если они все такие грустные, пусть сумный владелец бизнеса (или не менее сумный Гетьманцев) -- просто закрывает свой паб у славному мисти Лэва?..
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:23
jump написав:
Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...
Добре що так, а то Вася з дамбасу міг би воювати на тому боці проти Василя зі Львова.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:25
_hunter написав: jump написав: Успіх написав:
Назріває "вирішальна битва"...
Ехххххх.... десь в кутку тихо заплакала моя відпустка...
\\\
Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...
А кто именно так сумно жартуэ? -- сумный бармен, которому зачем-то деньги суют? -- или не менее сумна официантка, получающая чаевые? -- может, если они все такие грустные, пусть сумный владелец бизнеса (или не менее сумный Гетьманцев) -- просто закрывает свой паб у славному мисти Лэва?..
В мьісті Лева особливий шарм. Не всім понятний. Там самі патріотичні патріоти
і армовірні армовіри, тільки в доллярах/єврах. Багато хто піє віденьську каву у Відні та турецький кохфе в Туреччині і вчить неуїхів любіть родіну.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:27
Евгений Н. написав:
..Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
месяц назад меня за такое предположение какахами закидали нещадно. Рискуете попасть под диванный обстрел
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:41
Возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими, сообщил японскому каналу NHK глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Ермак.
Украина будет вести переговоры с Россией только после того, как вернет захваченные территории военным путем.
Об этом в своем Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Данилов отметил, что некоторые западные политики продолжают подчеркивать, что Украине не удастся деоккупировать захваченные Россией не соответствующие действительности территории.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – подчеркнул Данилов.
Так всё-таки: "возможный тупик зимой", "военный путь, потом дипломатия", или "контрнаступление"?
Сколько говорящих голов - столько и нарративов
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