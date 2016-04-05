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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:44
flyman написав: _hunter написав: jump написав:
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Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...
А кто именно так сумно жартуэ? -- сумный бармен, которому зачем-то деньги суют? -- или не менее сумна официантка, получающая чаевые? -- может, если они все такие грустные, пусть сумный владелец бизнеса (или не менее сумный Гетьманцев) -- просто закрывает свой паб у славному мисти Лэва?..
В мьісті Лева особливий шарм. Не всім понятний. Там самі патріотичні патріоти
і армовірні армовіри, тільки в доллярах/єврах. Багато хто піє віденьську каву у Відні та турецький кохфе в Туреччині і вчить неуїхів любіть родіну.
А... это многое объясняет. А то я в тех же львовских пабликах не менее сумнэ "странно, что ж у нас аренда/средний чек последние месяцы только падают -- нужно властям с этим что-то решать!" вижу.
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_hunter
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:48
_hunter написав:
А... это многое объясняет. А то я в тех же львовских пабликах не менее сумнэ "странно, что ж у нас аренда/средний чек последние месяцы только падают -- нужно властям с этим что-то решать!" вижу.
Рестораторы и лендлорды входят в конкуренцию с военкомами за ресурс
Что-то давно нет видосов как в ОРДЛО ловят ресурс на улицах
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Вів 02 сер, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:49
sequence написав: Евгений Н. написав:
..Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
месяц назад меня за такое предположение какахами закидали нещадно. Рискуете попасть под диванный обстрел
есть много фактов что нет. В обороне потери всегда меньше. Вспомните форсирование северского донца. Арта сидит в блиндаже и лупит по переправе. Куда укрыться орку, с техникой на дно нырнуть?
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vitaliian
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:51
vitaliian написав: sequence написав: Евгений Н. написав:
..Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
месяц назад меня за такое предположение какахами закидали нещадно. Рискуете попасть под диванный обстрел
есть много фактов что нет. В обороне потери всегда меньше. Вспомните форсирование северского донца. Арта сидит в блиндаже и лупит по переправе. Куда укрыться орку, с техникой на дно нырнуть?
гражданських не счітаєм?
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flyman
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53
andrijk777 написав: vitaliian написав:
Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.
а долярчика лет через 10 сменит робот
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 сер, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56
vitaliian написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.
А как будет в Украине в это время?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:57
Грйс-мэн написав:
А как будет в Украине в это время?
роботы всё решат
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vitaliian
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:57
vitaliian написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55
Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.
а долярчика лет через 10 сменит робот
Ти про слов"янське населення РФ, чи не слов"янське?
Останні працюють як рожальні машини.
З китайцями не все так однозначно. Народжуваність на мізері. За ранок політики КПК наразі перекос в сторону хлопчиків, але з часом він розсмокчецця.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 02 сер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 12:58
flyman написав:
Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:01
vitaliian написав: flyman написав:
Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.
вони це хто? там 100500 національносте в реефії, багато з яких плодяться як кролики, особливо ті, де в жінок права обмежені до машини для рожання
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