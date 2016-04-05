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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18771878187918801881>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:44

  flyman написав:
  _hunter написав:
  jump написав:\\\
Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ...

А кто именно так сумно жартуэ? -- сумный бармен, которому зачем-то деньги суют? -- или не менее сумна официантка, получающая чаевые? -- может, если они все такие грустные, пусть сумный владелец бизнеса (или не менее сумный Гетьманцев) -- просто закрывает свой паб у славному мисти Лэва?..

В мьісті Лева особливий шарм. Не всім понятний. Там самі патріотичні патріоти
і армовірні армовіри, тільки в доллярах/єврах. Багато хто піє віденьську каву у Відні та турецький кохфе в Туреччині і вчить неуїхів любіть родіну.

А... это многое объясняет. А то я в тех же львовских пабликах не менее сумнэ "странно, что ж у нас аренда/средний чек последние месяцы только падают -- нужно властям с этим что-то решать!" вижу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:48

  _hunter написав:А... это многое объясняет. А то я в тех же львовских пабликах не менее сумнэ "странно, что ж у нас аренда/средний чек последние месяцы только падают -- нужно властям с этим что-то решать!" вижу.

Рестораторы и лендлорды входят в конкуренцию с военкомами за ресурс :)
Что-то давно нет видосов как в ОРДЛО ловят ресурс на улицах
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Вів 02 сер, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:49

  sequence написав:
  Евгений Н. написав:..Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.

месяц назад меня за такое предположение какахами закидали нещадно. Рискуете попасть под диванный обстрел

есть много фактов что нет. В обороне потери всегда меньше. Вспомните форсирование северского донца. Арта сидит в блиндаже и лупит по переправе. Куда укрыться орку, с техникой на дно нырнуть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:51

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  Евгений Н. написав:..Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.

месяц назад меня за такое предположение какахами закидали нещадно. Рискуете попасть под диванный обстрел

есть много фактов что нет. В обороне потери всегда меньше. Вспомните форсирование северского донца. Арта сидит в блиндаже и лупит по переправе. Куда укрыться орку, с техникой на дно нырнуть?

гражданських не счітаєм?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:53

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55

Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.

а долярчика лет через 10 сменит робот
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:56

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55

Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.

А как будет в Украине в это время?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:57

  Грйс-мэн написав:А как будет в Украине в это время?
роботы всё решат
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:Война будет примерно до тех пор, пока не сдохнет всё мужское население рф 18-55

Ну не дай Бог таке. Пропонуєте воювати пару століть?
будут и передышки мински-3-4-5 или подобные форматы. Потом бабы поймут что рожать мальчиков в рф - бессмысленно (их скормят червям в ближайшей горячей фазе войны) и начнут рожать девочек. Дальше варианты либо мальчики из китая заберут русских девочек к себе (там ценится европейская внешность, русская жена типа престижно) либо начнут призывать и женщин тоже.

а долярчика лет через 10 сменит робот

Ти про слов"янське населення РФ, чи не слов"янське?
Останні працюють як рожальні машини.

З китайцями не все так однозначно. Народжуваність на мізері. За ранок політики КПК наразі перекос в сторону хлопчиків, але з часом він розсмокчецця.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 сер, 2022 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 12:58

  flyman написав:Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.

вони це хто? там 100500 національносте в реефії, багато з яких плодяться як кролики, особливо ті, де в жінок права обмежені до машини для рожання
flyman
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