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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1878187918801881>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:03

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:А как будет в Украине в это время?
роботы всё решат

нє, філіпінки
якщо мужиків 18..60 не випускають, то хоть філіпінок 17..35 впускайте

ніби ж 15 млн достатньо укрів, згідно теорії змови
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 сер, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:04

  vitaliian написав:..
есть много фактов что нет. В обороне потери всегда меньше. Вспомните форсирование северского донца. Арта сидит в блиндаже и лупит по переправе. Куда укрыться орку, с техникой на дно нырнуть?

последние месяцы идут больше позиционные бои, в которых преимущество в арте рулит. К тому же, не забываем прилеты Калибров и Искандеров по располагам в тылу. Месяц назад мы немного купировали это Хаймарсами, но враг приспособился и мало последнее время сообщений о прилетах по живой силе, больше мосты пытаемся массой снести. Кстати, на днях видел фото ремонтной техники на Антоновском.
Мысли о том, что мы всегда бьем точно в цель, а враг исключительно криворукий мне чего-то в голову не лезут.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.

а у нас все хорово?
исправьте ошибку в слове
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:11

  sequence написав:и мало последнее время сообщений о прилетах по живой силе
если вы заметили в последние месяцы вообще мало какой либо информации. В начале войны даже документы орков военники с паспортами выкладывались, видосики с пленными и жареное мясо, а потом прекратилось. Можно конечно делать линейные выводы что закончились орки или документы, но лучше не сношать догадками мозг. Всю информацию закрыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:13

  vitaliian написав:
  sequence написав:и мало последнее время сообщений о прилетах по живой силе
если вы заметили в последние месяцы вообще мало какой либо информации. В начале войны даже документы орков военники с паспортами выкладывались, потом прекратилось. Можно конечно делать линейные выводы что закончились орки или документы, но лучше не сношать догадками мозг. Всю информацию закрыли.

це як із курсами обмінок ... кажуть страус голову в пісок ховає... можливо в цьому причина
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:18

  vitaliian написав:..если вы заметили в последние месяцы вообще мало какой либо информации. В начале войны даже документы орков военники с паспортами выкладывались..

я об официальных сводках генштаба.
если бы я верил фейсбучным новостям о дежурном взятии Херсона и окрестностей, я бы уже давно туда съездил.
По ходу, после Лисичанска образовалась оперативная пауза, даже Долярчик целыми днями на форуме строчит )
Но меня сильно смущает Бахмут и села около Донецка.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:20

  flyman написав:це як із курсами обмінок
потому что обчитаются интернетов, обосрутся и бегут по европам, в итоге работать некому. Война это прежде всего экономика, если армию станет нечем кормить никакие химарсы не помогут. Читаю как сми радуются что зерно наконец на Турцию уедет. Вот счастье. А в 2023 сами покупать будем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:22

  vitaliian написав:
  flyman написав:це як із курсами обмінок
потому что обчитаются интернетов, обосрутся и бегут по европам, в итоге работать некому. Война это прежде всего экономика, если армию станет нечем кормить никакие химарсы не помогут. А сми радуются что зерно наконец на Турцию уедет. Вот счастье. А в 2023 сами покупать будем.

хочете сказати, що безробіття, це коли нема кому працювати?
Данилишин чи Гетьманців? не впізнаю в гримі

кандали може ще вдягати, щоб не втікали по Європам?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 сер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:25

  vitaliian написав:
  flyman написав:Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.

Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн
В 2022 году численность населения Украины уменьшится на -158 501 человек и в конце года будет составлять 43 385 749 человек.

темпы прямо восхитительные(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:27

  konstantin kirovograd написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Останні працюють як рожальні машини.
загугли демографию рф. они и без войны рано или поздно передохнут.

Максимум численности населения Украины был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн
В 2022 году численность населения Украины уменьшится на -158 501 человек и в конце года будет составлять 43 385 749 человек.

темпы прямо восхитительные(((

думаю, що наявного, а не списочного населення буде біля 25 млн
останній перепис коли був? все неначасі, бо там зрада
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 сер, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1878187918801881>
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