Додано: Вів 02 сер, 2022 13:37

vitaliian написав: konstantin kirovograd написав: Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову. Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову. не хотел начинать этот оффтоп но судя по последним годам ехать к нам на пмж не хочет никто. Даже сирийцы. Кому нужна воюющая страна? Цыгане и те выехали. не хотел начинать этот оффтоп но судя по последним годам ехать к нам на пмж не хочет никто. Даже сирийцы. Кому нужна воюющая страна? Цыгане и те выехали.

и не только люди.Даже не представляю кто в нас будет инвестировать и строить заводы для рабочих мест.Моё мнение можете не разделять но экономический рай который нам обещают властьимущие после войны - я в это не верю. В Белграде до сих пор стоят обстрелянные дома после НАТО обстрелов в 99 году,им тоже обещали всё отстроить.И сильно вы знаете сербские какие-то товары на рынках(((На рынок сейчас не зайти только имея желания.Рынки это деньги,рабочие места и никто нас там не ждёт(ждут только подсолнух и пшеницу как феодальный строй)P.S.про сербов это не кацапский нараватив а просто пример.Сербы и венгры мудаки!