sequence написав:По ходу, после Лисичанска образовалась оперативная пауза, даже Долярчик целыми днями на форуме строчит )
відсутність новин не означає відсутність боїв. Йдуть активні бойові дії, арта працює, є втрати з обох сторін. ІМХО, в русні десь в півтора раза більші втрати. Це якщо не рахувати пятисотих. Бо таких, кажуть ще стільки ж як 200 і 300 разом взятих.
Грйс-мэн написав:А как будет в Украине в это время?
роботы всё решат
нє, філіпінки якщо мужиків 18..60 не випускають, то хоть філіпінок 17..35 впускайте
ніби ж 15 млн достатньо укрів, згідно теорії змови
Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову. Филипины ни чем не уступают Украине по уровню жизни,во многих факторах привосходят. Открою вам секрет в Африке также многие страны выше нас по развитию а не на пальмах сидят голышом. https://versus.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%8 ... 0%BD%D1%8B
konstantin kirovograd написав:Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову.
не хотел начинать этот оффтоп но судя по последним годам ехать к нам на пмж не хочет никто. Даже сирийцы. Кому нужна воюющая страна? Цыгане и те выехали.
и не только люди.Даже не представляю кто в нас будет инвестировать и строить заводы для рабочих мест.Моё мнение можете не разделять но экономический рай который нам обещают властьимущие после войны - я в это не верю. В Белграде до сих пор стоят обстрелянные дома после НАТО обстрелов в 99 году,им тоже обещали всё отстроить.И сильно вы знаете сербские какие-то товары на рынках(((На рынок сейчас не зайти только имея желания.Рынки это деньги,рабочие места и никто нас там не ждёт(ждут только подсолнух и пшеницу как феодальный строй) P.S.про сербов это не кацапский нараватив а просто пример.Сербы и венгры мудаки!
Возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими, сообщил японскому каналу NHK глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Ермак.
Украина будет вести переговоры с Россией только после того, как вернет захваченные территории военным путем.
Об этом в своем Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Данилов отметил, что некоторые западные политики продолжают подчеркивать, что Украине не удастся деоккупировать захваченные Россией не соответствующие действительности территории.
"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – подчеркнул Данилов.
Так всё-таки: "возможный тупик зимой", "военный путь, потом дипломатия", или "контрнаступление"? Сколько говорящих голов - столько и нарративов
Я це вже давно кажу! Чому? Все просто: 1. Зеленка зникне/листя опаде! 2. Кружляє Орлан, а все - як на долоні! 3. Мінімум 3-4хв і прилітає 100500 снарядів по цілі, яка "як на долоні"! (ну, або можуть дочекатись темноти і тоді насипати по всіх цілях, які виявили вдень)
Мали б МИ перевагу в БПЛА, чи хоча б в ППО! - а так... - а так то ви знаєте, що фантастика поверхом вище))