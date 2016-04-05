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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1878187918801881
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:28

  Евгений Н. написав:Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
Зеленский: Потери РФ впятеро выше украинских. Не верите президенту. У бабушки на лавочке более точные цифры?

Мой папа например считает что власть лжёт, а бабушки с которыми он общается, знают всё и говорят только правду.

https://korrespondent.net/ukraine/44898 ... kraynskykh
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 13:29, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:По ходу, после Лисичанска образовалась оперативная пауза, даже Долярчик целыми днями на форуме строчит )
відсутність новин не означає відсутність боїв. Йдуть активні бойові дії, арта працює, є втрати з обох сторін.
ІМХО, в русні десь в півтора раза більші втрати. Це якщо не рахувати пятисотих. Бо таких, кажуть ще стільки ж як 200 і 300 разом взятих.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:29

  vitaliian написав:
  Евгений Н. написав:Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
Зеленский: Потери РФ впятеро выше украинских. Не верите президенту?

https://korrespondent.net/ukraine/44898 ... kraynskykh

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:29

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:А как будет в Украине в это время?
роботы всё решат

нє, філіпінки
якщо мужиків 18..60 не випускають, то хоть філіпінок 17..35 впускайте

ніби ж 15 млн достатньо укрів, згідно теорії змови

Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову.
Филипины ни чем не уступают Украине по уровню жизни,во многих факторах привосходят.
Открою вам секрет в Африке также многие страны выше нас по развитию а не на пальмах сидят голышом.
https://versus.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%8 ... 0%BD%D1%8B
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:31

  konstantin kirovograd написав:Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову.
не хотел начинать этот оффтоп но судя по последним годам ехать к нам на пмж не хочет никто. Даже сирийцы. Кому нужна воюющая страна? Цыгане и те выехали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:32

Пелосі летить на Тайвань, або не летить. Китайці зібють, або не зібють. В будь-якому разі, намічається конфлікт, який може негативно позначитися на Україні.
https://www.flightradar24.com/SPAR19/2ce4f83f
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:37

  vitaliian написав:
  konstantin kirovograd написав:Коллега почему вы решили что филипинки какие-то отбросы готовые ехать к нашим мужикам по первому зову.
не хотел начинать этот оффтоп но судя по последним годам ехать к нам на пмж не хочет никто. Даже сирийцы. Кому нужна воюющая страна? Цыгане и те выехали.

и не только люди.Даже не представляю кто в нас будет инвестировать и строить заводы для рабочих мест.Моё мнение можете не разделять но экономический рай который нам обещают властьимущие после войны - я в это не верю. В Белграде до сих пор стоят обстрелянные дома после НАТО обстрелов в 99 году,им тоже обещали всё отстроить.И сильно вы знаете сербские какие-то товары на рынках(((На рынок сейчас не зайти только имея желания.Рынки это деньги,рабочие места и никто нас там не ждёт(ждут только подсолнух и пшеницу как феодальный строй)
P.S.про сербов это не кацапский нараватив а просто пример.Сербы и венгры мудаки!
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 02 сер, 2022 13:41, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 13:38

100%кіннець війни, або 100% заморозка війни взимку!

  Грйс-мэн написав:
Возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими, сообщил японскому каналу NHK глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Ермак.


Украина будет вести переговоры с Россией только после того, как вернет захваченные территории военным путем.

Об этом в своем Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Данилов отметил, что некоторые западные политики продолжают подчеркивать, что Украине не удастся деоккупировать захваченные Россией не соответствующие действительности территории.

"Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" Путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем. Сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия", – подчеркнул Данилов.


Так всё-таки: "возможный тупик зимой", "военный путь, потом дипломатия", или "контрнаступление"?
Сколько говорящих голов - столько и нарративов

Я це вже давно кажу!
Чому?
Все просто:
1. Зеленка зникне/листя опаде!
2. Кружляє Орлан, а все - як на долоні!
3. Мінімум 3-4хв і прилітає 100500 снарядів по цілі, яка "як на долоні"!
(ну, або можуть дочекатись темноти і тоді насипати по всіх цілях, які виявили вдень)

Мали б МИ перевагу в БПЛА, чи хоча б в ППО!
- а так... - а так то ви знаєте, що фантастика поверхом вище))

ДумайТЕ!©
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  #<1 ... 1878187918801881
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