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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:53
Успіх написав:
1. Зеленка зникне/листя опаде!
зеленки до квітня теж не було. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось.
Втрати звичайно зростуть, при чому з обох боків.
+ холод, дощі, потім морози, зимове обмундирування, життя в полі: простуди, обмороження. Так виглядає, що на зиму все призупиниться на позиційну війну. Маю надію, що до того часу правий берег звільнять.
UPD. При цьому, мені здається, що Україна(держава + волонтери + західна допомога) мала б краще справитися з забезпеченням зимовим обмундируванням, ніж рашестан
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 02 сер, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:57
Успіх написав:
Я це вже давно кажу!
Чому?
Все просто:
1. Зеленка зникне/листя опаде!
2. Кружляє Орлан, а все - як на долоні!
3. Мінімум 3-4хв і прилітає 100500 снарядів по цілі, яка "як на долоні"!
(ну, або можуть дочекатись темноти і тоді насипати по всіх цілях, які виявили вдень)
Мали б МИ перевагу в БПЛА, чи хоча б в ППО!
- а так... - а так то ви знаєте, що фантастика поверхом вище))
ДумайТЕ!©
Ну у нас тоже есть "армия дронов", западная разведка в онлайн-режиме, химарсы с байрактарами и прочее.
Так что отсутсвие зеленки работает "в обе стороны"
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Додано: Вів 02 сер, 2022 13:59
_hunter написав:
Верю каждому слову Президента. Одна беда: он потери РФ никогда не озвучивал. А от "цифры" Х/5 -- мне ни горячо ни холодно...
в предыдущем сообщении говорили что соотношение сторон одинаковое. Я привел ссылку на цитату президента что это не так. Жду от других форумчан тоже цитат от людей имеющих доступ к данной информации. Всё остальное, а так же горячо вам или холодно = эмоции и страшилки бабушек на лавочке.
antey1969 написав:
Попробуйте на минуту включить логику, и поймёте, что имеются большие потери с обеих сторон.
Даже при "одинаковых потерях" русня с их бОльшим человеческим ресурсом и бесконечным количеством техники была бы уже под Винницей. Не может быть такого что наша и их сторона несёт "одинаково огромные потери", а враг 5 месяцев дальше мелитополя продвинуться не может. Тоже включите логику)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 02 сер, 2022 14:08, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:02
sashaqbl написав:
.. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. ..
стало больше, особенно на тактическом уровне - условных Мавиков летает на фронте с обоих сторон больше чем голубей.
На оперативно тактическом нарастили выпуск "Орланов" про которые уже не говорят, что из говна и палок, потому что народу НЕдиванного полегло много из-за них.
Вчера где-то читал, что британская разведка зафиксировала аномальное количество грузовых авиарейсов с Ирана в РФ. Надеюсь, это везли нефть бочками, но не очень.
Между тем, у Ирана есть БПЛА как раз оперативного уровня, что могут сутками кружить около линии соприкосновения или выполнять ударные задачи.
Так что не надо ля-ля. Недооценка возможностей противника чревата. Надеюсь, к тому времени у нас появится ПВО в должном количестве, особенно надеюсь на IRIS
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:07
vitaliian написав: _hunter написав:
Верю каждому слову Президента. Одна беда: он потери РФ никогда не озвучивал. А от "цифры" Х/5 -- мне ни горячо ни холодно...
в предыдущем сообщении говорили что соотношение сторон одинаковое. Я привел ссылку на цитату президента что это не так
. \\\
Увы, но нет
Вы привели ссылку, на цитату президента, в которой он делится воспоминаниями о Чернобаевке, например. Я, на всяких случай дословно цитату приведу -- чтобы двойного толкования не было.
Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет 5 человек.
-- даже намека на опровержение, равенства боевых потерь рф-и и Украины в этой цитате нет.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:09
_hunter написав:
даже намека на опровержение, равенства боевых потерь рф-и и Украины в этой цитате нет.
вы ж вообще никаких ссылок не приводите, считаете что априори ваши слова вызовут бОльшее доверие чем президента?) Бабушки которые всё знают тоже так считают. Что от них что от вас добиться цитат или ссылок невозможно.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:15
konstantin kirovograd написав:
P.S.про сербов это не кацапский нараватив а просто пример.Сербы и венгры мудаки!
Сербы да, делать геополитическую ставку на рашку с их географическим положением - так себе выбор.
А вот про венгров категорически не согласен. Да, нас их позиция сейчас раздражает. Но почему они должны беспокоиться об Украине? Они думают о себе. Будут они теперь с газом, но и рынки ЕС и зонтик НАТО не потеряют. Хитровыделанные? Ну и молодцы. Потому что своё благополучие и безопасность на первом месте, важнее игр в геополитику.
Прогнали структуры Сороса с их левацкой ЛГБТ-идеологией - тоже молодцы. Общество здоровее будет.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:24
vitaliian написав: _hunter написав:
даже намека на опровержение, равенства боевых потерь рф-и и Украины в этой цитате нет.
вы ж вообще никаких ссылок не приводите, считаете что априори ваши слова вызовут бОльшее доверие чем президента?) Бабушки которые всё знают тоже так считают. Что от них что от вас добиться цитат или ссылок невозможно.
Вы снова переходите на обсуждение личности, вместо признания отсутствия фактов...
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:39
_hunter написав:
Вы снова переходите на обсуждение личности, вместо признания отсутствия фактов...
я вашу личность не обсуждал, привел аналогию в качестве возможного примера, не более.
у вас такое же отсутствие фактов как и у меня, но тем не менее вы пытаетесь продвигать свою точку зрения, как будто у вас факты есть . Или я чего то не понимаю?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 14:52
На залізничній станції «Каланчак» окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний потяг - ГУР
31 липня на залізничну станцію «Каланчак» Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів.
О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону. Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення.
Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся.
Імовірно вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.
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