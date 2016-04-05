Додано: Вів 02 сер, 2022 14:02

sashaqbl написав: .. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. .. .. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. ..

стало больше, особенно на тактическом уровне - условных Мавиков летает на фронте с обоих сторон больше чем голубей.На оперативно тактическом нарастили выпуск "Орланов" про которые уже не говорят, что из говна и палок, потому что народу НЕдиванного полегло много из-за них.Вчера где-то читал, что британская разведка зафиксировала аномальное количество грузовых авиарейсов с Ирана в РФ. Надеюсь, это везли нефть бочками, но не очень.Между тем, у Ирана есть БПЛА как раз оперативного уровня, что могут сутками кружить около линии соприкосновения или выполнять ударные задачи.Так что не надо ля-ля. Недооценка возможностей противника чревата. Надеюсь, к тому времени у нас появится ПВО в должном количестве, особенно надеюсь на IRIS