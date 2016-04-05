Евгений Н. написав:Але щось менi здаеться що кiлькiсть загиблих +- однакова з обох сторiн або навiть в них менше за рахунок бiльшої кількості техніки.
Зеленский: Потери РФ впятеро выше украинских. Не верите президенту. У бабушки на лавочке более точные цифры?
В нещодавній карабхській війні втрати були майже однаковими, хоча Азейбарджан значно переважав технічно. Хто наступає, той несе більші втрати. На першому етапі це була русня, через бездарний наступ, на другому лугандонські мобікі. Наскільки менші наші втрати - в 1.5,2,3 рази, ніхто не знає. Будемо наступати ' наші втрати будуть більшими.
_hunter написав:Вы снова переходите на обсуждение личности, вместо признания отсутствия фактов...
я вашу личность не обсуждал, привел аналогию в качестве возможного примера, не более.
у вас такое же отсутствие фактов как и у меня, но тем не менее вы пытаетесь продвигать свою точку зрения, как будто у вас факты есть . Или я чего то не понимаю?
Похоже, что так... Давайте на пальцах: Вы говорите: "вот ссылка, где говорится, что 1+1=3". Я вам в ответ: "но позвольте, у вас явная ошибка: по этой ссылке говорится максимум о том, что вчера было 2". Вы же в ответ начинаете приводить какие-то странные "аналогии" про бабок, требовать какие-то ссылки и почему-то считаете, что я "покушаюсь" на Слова Самого Президента
vitaliian написав:..если вы заметили в последние месяцы вообще мало какой либо информации. В начале войны даже документы орков военники с паспортами выкладывались..
я об официальных сводках генштаба. если бы я верил фейсбучным новостям о дежурном взятии Херсона и окрестностей, я бы уже давно туда съездил. По ходу, после Лисичанска образовалась оперативная пауза, даже Долярчик целыми днями на форуме строчит ) Но меня сильно смущает Бахмут и села около Донецка.
Сегодня, практически во всех наших источниках:
У МІНОБОРОНИ РФ ЗАЯВИЛИ, ЩО ОКУПАЦІЯ ДОНБАСУ ЙДЕ «ЗА ПЛАНОМ» https://novosti.dn.ua/news/328404-u-min ... -za-planom В уряді РФ запевняють, що російська окупація Донецької області йде «за планом». Про це пише російське ЗМІ РІА Новини з посиланням на слова міністра оборони РФ Сергій Шойгу.
«Після взяття під контроль території «ЛНР» планово звільняється «ДНР», - заявив він, додавши, що останнім часом окупанти захопили 6 населених пунктів. За його словами, окуповані військами РФ Григорівка, Берестове, Стряпівка, Покровське, Семигір'я та Новолуганське.
Також Шойгу додав, що росіяни окупували найбільшу в Європі Вуглегірську теплоелектростанцію з проєктною потужністю 3600 мегават.
Хотя, рекомендую ежедневно сверяться: https://liveuamap.com/uk Вокруг Донецка, - неделю не стихает работа РСЗО, авиации, всех стволов. Авиации в том числе и нашей.
sashaqbl написав:.. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. ..
стало больше, особенно на тактическом уровне - условных Мавиков летает на фронте с обоих сторон больше чем голубей. На оперативно тактическом нарастили выпуск "Орланов" про которые уже не говорят, что из говна и палок, потому что народу НЕдиванного полегло много из-за них. Вчера где-то читал, что британская разведка зафиксировала аномальное количество грузовых авиарейсов с Ирана в РФ. Надеюсь, это везли нефть бочками, но не очень. Между тем, у Ирана есть БПЛА как раз оперативного уровня, что могут сутками кружить около линии соприкосновения или выполнять ударные задачи. Так что не надо ля-ля. Недооценка возможностей противника чревата.. Надеюсь, к тому времени у нас появится ПВО в должном количестве, особенно надеюсь на IRIS
Саме так! Візуально - що бачуть очі/чують вуха, то: 1. Орланів ворога - наче, більше... 2. ППО проти них лиш на одному квадраті нормально працювало, а так - то... 3. Про БПЛА-камікадзе ворога трошки чути, а про наших, чомусь ніде не розказують(типу наш камікадзе захерачив ворогові щось там... - не чув такого/хіба в якихось ютуб-новинах) 4. Хаймарси працюють рідко... але працюють👍 аналогічно і наші літачки👍 5. Втрати, наче, у ворога таки більші!
Успіх написав:2. ППО проти них лиш на одному квадраті нормально працювало, а так - то... 3. Про БПЛА-камікадзе ворога трошки чути, а про наших, чомусь ніде не розказують(типу наш камікадзе захерачив ворогові щось там... - не чув такого/хіба в якихось ютуб-новинах) 4. Хаймарси працюють рідко... але працюють👍 аналогічно і наші літачки👍
Піхота жаліється, що арта не працює. Арта жалієтсья, що ППО не працює. Та й дронів камікадзе не видно. Тільки авіацію всі хвалять
_hunter написав:Вы говорите: "вот ссылка, где говорится, что 1+1=3
давайте вы пролистаете назад форум и посмотрите кто начал тему про наши потери. Заодно можете отметить кто из авторов привел хоть какие то ссылки на источники.
У вас сплошная зрада с 1го дня войны. Всех наших или уже убили или вот вот убьют. Ссылок на источники естественно нет. И то что русня уже сколько месяцев почти не продвигается тоже для вас не аргумент.
Этому явлению есть название, если загуглить можно найти.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Вы говорите: "вот ссылка, где говорится, что 1+1=3
давайте вы пролистаете назад форум и посмотрите кто начал тему про наши потери. Заодно можете отметить кто из авторов привел хоть какие то ссылки на источники.
Про неуважение к Президенту даже говорить не хочу. У вас сплошная зрада с 1го дня войны. Всех наших или уже убили или вот вот убьют. Ссылок на источники естественно нет.
Этому явлению есть название, если загуглить можно найти.
Похоже вы таки не поняли главного... Давайте еще раз "на пальцах": мне пофиг, кто начачал тему про потери. Мне пофиг, кто привел хоть какие то ссылки на "источники". Я просто указал на конкретную логическую ошибку в конкретном посте. Все.