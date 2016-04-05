sequence написав:

sashaqbl написав: .. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. .. .. А БПЛА в кацапів з того часу не збільшилось. ..

Надеюсь, к тому времени у нас появится ПВО в должном количестве, особенно надеюсь на IRIS

стало больше, особенно на тактическом уровне - условных Мавиков летает на фронте с обоих сторон больше чем голубей.На оперативно тактическом нарастили выпуск "Орланов" про которые уже не говорят, что из говна и палок,Надеюсь, это везли нефть бочками, но не очень.Между тем,