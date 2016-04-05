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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1882188318841885>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:23

  Успіх написав:Візуально - що бачуть очі/чують вуха, то:
1. Орланів ворога - наче, більше...
2. ППО проти них лиш на одному квадраті нормально працювало, а так - то...
3. Про БПЛА-камікадзе ворога трошки чути, а про наших, чомусь ніде не розказують(типу наш камікадзе захерачив ворогові щось там... - не чув такого/хіба в якихось ютуб-новинах)
4. Хаймарси працюють рідко... але працюють👍 аналогічно і наші літачки👍
5. Втрати, наче, у ворога таки більші!


Успіх, обіцяють, що сьогодні буде дуже спекотно :wink:
Шо там твоя відпустка? Маю сумніви, що ти після дому повернешся на нуль. Не питай чому, інтуїція.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:26

  vitaliian написав:\\\

Этому явлению есть название, если загуглить можно найти.

И снова переходы на личности, вместо обсуждения конкретного явления :lol:
Или снова скажете про "всего лишь аналогии"? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:29

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:2. ППО проти них лиш на одному квадраті нормально працювало, а так - то...
3. Про БПЛА-камікадзе ворога трошки чути, а про наших, чомусь ніде не розказують(типу наш камікадзе захерачив ворогові щось там... - не чув такого/хіба в якихось ютуб-новинах)
4. Хаймарси працюють рідко... але працюють👍 аналогічно і наші літачки👍

Піхота жаліється, що арта не працює. Арта жалієтсья, що ППО не працює. Та й дронів камікадзе не видно. Тільки авіацію всі хвалять

,якої майже немає... :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:31

А що - так можна було?©

  fler написав:
  Успіх написав:Візуально - що бачуть очі/чують вуха, то:
1. Орланів ворога - наче, більше...
2. ППО проти них лиш на одному квадраті нормально працювало, а так - то...
3. Про БПЛА-камікадзе ворога трошки чути, а про наших, чомусь ніде не розказують(типу наш камікадзе захерачив ворогові щось там... - не чув такого/хіба в якихось ютуб-новинах)
4. Хаймарси працюють рідко... але працюють👍 аналогічно і наші літачки👍
5. Втрати, наче, у ворога таки більші!


Успіх, обіцяють, що сьогодні буде дуже спекотно :wink:
Шо там твоя відпустка? Маю сумніви, що ти після дому повернешся на нуль. Не питай чому, інтуїція.

Ого - оце так поворот! :shock: :shock: :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
Хмммм, цікаво.... - вчора і то більше ба-бахали десь вдалечині, а сьогодні, наче, тихіше/менше ба-бахають...
Хмммм... дивно, дуууууже дивно🤔🤔🤔

п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!

а ви оптимісти
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Піхота жаліється, що арта не працює. Арта жалієтсья, що ППО не працює. Та й дронів камікадзе не видно. Тільки авіацію всі хвалять

Так, є таке - то ми стараємось "напряму" з ними працювати(їхня пташка дає цілі, які їх кошмарять - ми по них стріляємо)
А офіційні цілі, частенько дають тупі!
Типу попасти в якогось танчика(в якого треба пряме попадання і то десь під башню, бо осколки йому по барабану), чи ще в якісь гусеничні "не стаціонарні" цілі, які за 20сек. уйоПують після першого "пристрільного" пострілу!
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:44

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!

а ви оптимісти

Це прогноз одного з наших командирів :roll:
А головний/комбат прогнозує кінець війни до кінця року!(але бачу, що і він далеко невпевнено це говорить) :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  andrijk777 написав:якої майже немає...

Ану циц!
Я її бачив і декілька(з 10) разів чув!
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Це прогноз одного з наших командирів
А головний/комбат прогнозує кінець війни до кінця року!
підзамороження в кращому випадку до кінця року. З розморозкою навесні або подальшим замороженням - це мій оптимістичний(по термінах) прогноз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:01

  Успіх написав:Ого - оце так поворот! :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!


От ти тугодум))
Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить).
Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу.
Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить :roll:
fler
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