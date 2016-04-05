RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1882188318841885
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:05

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Це прогноз одного з наших командирів
А головний/комбат прогнозує кінець війни до кінця року!
підзамороження в кращому випадку до кінця року. З розморозкою навесні або подальшим замороженням - це мій оптимістичний(по термінах) прогноз.

Я щось приблизно теж так думаю....
Тож, виходячи з цього - заморозка потребує менше техніки і людського ресурсу?
Половини, ніж є зараз?
Чи і 1/3 достатньо тримати оборону?

Решта - додому? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:14

Я подумав, що свято наближається?©

  fler написав:
  Успіх написав:Ого - оце так поворот! :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!


От ти тугодум))
Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить).
Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу.
Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить :roll:

Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"!
Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!

А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!

Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) :roll:
Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:17

  Успіх написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Ого - оце так поворот! :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!


От ти тугодум))
Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить).
Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу.
Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить :roll:

Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"!
Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!

А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!

Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) :roll:
Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії... :mrgreen:

Тихо як перед бурею.
Тільки не кажи, що і цього не чув, не знаєш, командир не сказав...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29322
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться...
Ще може бути, що тебе відпустять, а коли стане ескалація, то відпуску можуть і відкликати.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 08.03.18
Подякував: 493 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Протягом тижня (25-31.07.2022), ДЕНАЦИФІКАЦІЯ свинособачок 🐷🐶 пройшла в наступних локаціях:

🇺🇦ХЕРСОНЩИНА:
🔥27.07, 28.07, 29.07, 30.07. Чорнобаївка (десь в районі). Мінус 3 склади БК і 3 Бази.
🔥25.07, 29.07. Херсон (десь в районі). Мінус КП, 1 склад БК.
🔥29.07, 30.07. Нова Каховка (десь в районі). Мінус 2 склади БК та 2 Бази.
🔥30.07. Таврійськ (десь в районі). Мінус База.
🔥26.07. Нова Збур'ївка. Мінус База.
🔥26.07, 27.07, 29.07, 30.07, 31.07. Бериславський район. Мінус 5 складів БК і 1 База.
🔥27.07. Чорнянка. Мінус База.
🔥29.07. Генічеський район. Мінус склад БК.
🔥29.07. Олешки (десь в районі). Мінус склад БК.
🔥29.07. Брилівка. Мінус склад БК.
🔥30.07. Дар'ївка. Мінус База.

🇺🇦 Запоріжжя:
🔥30.07. Енергодар. Мінус База.
🔥25.07, 29.07. Бердянськ (десь в районі). Мінус 2 Бази.
🔥28.07, 29.07,31.07. Василівський район. Мінус 3 склади БК.
🔥30.07. Розіваький район. Мінус склад БК.
🔥26.07, 31.07. Токмак (десь в районі). Мінус 1 склад БК і 1 База.
🔥25.07, 27.07. Пологи. Мінус 2 бази.
🔥31.07. Мелітополь (десь в районі). Мінус База.

🇺🇦 Донеччина:

🔥25.07,26.07,27.07,28.07,29.07,31.07. Донецьк. Мінус 5 складів БК, 2 Бази та 1 нафтобаза.
🔥27.07. Горлівка. Мінус 1 склад БК і 1 База .
🔥29.07. Ясинувата. Мінус 1 склад БК.
🔥29.07. Іловайськ. Мінус 1 склад БК.

🇺🇦 Луганщина:
🔥27.07, 30.07. Алчевськ (десь в районі). Мінус 1 склад БК і База.
🔥29.07. Сватовський район. Мінус 1 База.
🔥29.07. Брянка. Мінус 1 склад БК і База.
🔥30.07. Первомайськ. Мінус 1 склад БК.

🇺🇦Миколаївщина:
🔥25.07, 30.07. Снігурівський район. Мінус 2 склади БК.

🇺🇦 Харківщина:
🔥26.07. Козача Лопань. Мінус 1 склад БК.
🔥27.07. Ізюмський район. Мінус 1 склад БК.

Загалом за тиждень🔥: Мінус 34 складів БК, 22 бази, 1 КП і 1 нафтобаза кацапюриків 🐷🚀

https://t.me/usinfantryman/9389
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:48

а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
jump
 
Повідомлень: 3839
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1882188318841885
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99595
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1042)
02.08.2022 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.