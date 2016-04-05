Успіх написав:Ого - оце так поворот! Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? п.с. В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!
От ти тугодум)) Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить). Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу. Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить
Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"! Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!
А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!
Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії...
Успіх написав:Ого - оце так поворот! Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? п.с. В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!
От ти тугодум)) Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить). Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу. Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить
Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"! Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!
А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!
Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії...
Тихо як перед бурею. Тільки не кажи, що і цього не чув, не знаєш, командир не сказав...
Протягом тижня (25-31.07.2022), ДЕНАЦИФІКАЦІЯ свинособачок 🐷🐶 пройшла в наступних локаціях:
🇺🇦ХЕРСОНЩИНА: 🔥27.07, 28.07, 29.07, 30.07. Чорнобаївка (десь в районі). Мінус 3 склади БК і 3 Бази. 🔥25.07, 29.07. Херсон (десь в районі). Мінус КП, 1 склад БК. 🔥29.07, 30.07. Нова Каховка (десь в районі). Мінус 2 склади БК та 2 Бази. 🔥30.07. Таврійськ (десь в районі). Мінус База. 🔥26.07. Нова Збур'ївка. Мінус База. 🔥26.07, 27.07, 29.07, 30.07, 31.07. Бериславський район. Мінус 5 складів БК і 1 База. 🔥27.07. Чорнянка. Мінус База. 🔥29.07. Генічеський район. Мінус склад БК. 🔥29.07. Олешки (десь в районі). Мінус склад БК. 🔥29.07. Брилівка. Мінус склад БК. 🔥30.07. Дар'ївка. Мінус База.
🇺🇦 Запоріжжя: 🔥30.07. Енергодар. Мінус База. 🔥25.07, 29.07. Бердянськ (десь в районі). Мінус 2 Бази. 🔥28.07, 29.07,31.07. Василівський район. Мінус 3 склади БК. 🔥30.07. Розіваький район. Мінус склад БК. 🔥26.07, 31.07. Токмак (десь в районі). Мінус 1 склад БК і 1 База. 🔥25.07, 27.07. Пологи. Мінус 2 бази. 🔥31.07. Мелітополь (десь в районі). Мінус База.
🇺🇦 Донеччина:
🔥25.07,26.07,27.07,28.07,29.07,31.07. Донецьк. Мінус 5 складів БК, 2 Бази та 1 нафтобаза. 🔥27.07. Горлівка. Мінус 1 склад БК і 1 База . 🔥29.07. Ясинувата. Мінус 1 склад БК. 🔥29.07. Іловайськ. Мінус 1 склад БК.
🇺🇦 Луганщина: 🔥27.07, 30.07. Алчевськ (десь в районі). Мінус 1 склад БК і База. 🔥29.07. Сватовський район. Мінус 1 База. 🔥29.07. Брянка. Мінус 1 склад БК і База. 🔥30.07. Первомайськ. Мінус 1 склад БК.
🇺🇦Миколаївщина: 🔥25.07, 30.07. Снігурівський район. Мінус 2 склади БК.
🇺🇦 Харківщина: 🔥26.07. Козача Лопань. Мінус 1 склад БК. 🔥27.07. Ізюмський район. Мінус 1 склад БК.
Загалом за тиждень🔥: Мінус 34 складів БК, 22 бази, 1 КП і 1 нафтобаза кацапюриків 🐷🚀
а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html