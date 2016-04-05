RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1883188418851886>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:05

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Це прогноз одного з наших командирів
А головний/комбат прогнозує кінець війни до кінця року!
підзамороження в кращому випадку до кінця року. З розморозкою навесні або подальшим замороженням - це мій оптимістичний(по термінах) прогноз.

Я щось приблизно теж так думаю....
Тож, виходячи з цього - заморозка потребує менше техніки і людського ресурсу?
Половини, ніж є зараз?
Чи і 1/3 достатньо тримати оборону?

Решта - додому? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:14

Я подумав, що свято наближається?©

  fler написав:
  Успіх написав:Ого - оце так поворот! :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!


От ти тугодум))
Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить).
Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу.
Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить :roll:

Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"!
Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!

А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!

Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) :roll:
Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:17

  Успіх написав:
  fler написав:
  Успіх написав:Ого - оце так поворот! :shock:
Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться, якщо 6-го числа наступ орків? :shock:
п.с.
В нас тут НАЙОПТИМІСТИЧНІШИЙ прогноз - це на листопад - всі додому!


От ти тугодум))
Сьогодні оркам обіцяють гарно навішати, щоб це свято вдв їм запам'яталось (кому пощастить).
Ніхто не знає, коли "всі" додому, я про тебе кажу.
Хз, може тебе жінка з відпустки не відпустить :roll:

Тюююююю - та я то зрозумів, що таке "спекотно"!
Просто ти так написала, наче, ми вже йдемо в наступ і всім оркам - труба!

А я ж пояснюю, що дуууууже дивно це чути, так як чую більшу ТИШУ, ніж учора!

Ехххххх.... а я то думав....(що секретно прислали 100хаймерсів і дали 5 000 звичайних і ще 500ракет на 300км до них) :roll:
Ехххххх.... дякую за 5хв. щастя/радості/надії... :mrgreen:

Тихо як перед бурею.
Тільки не кажи, що і цього не чув, не знаєш, командир не сказав...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я тут, взагалі, думаю - чи моя відпустка відбудеться...
Ще може бути, що тебе відпустять, а коли стане ескалація, то відпуску можуть і відкликати.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 08.03.18
Подякував: 493 раз.
Подякували: 854 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Протягом тижня (25-31.07.2022), ДЕНАЦИФІКАЦІЯ свинособачок 🐷🐶 пройшла в наступних локаціях:

🇺🇦ХЕРСОНЩИНА:
🔥27.07, 28.07, 29.07, 30.07. Чорнобаївка (десь в районі). Мінус 3 склади БК і 3 Бази.
🔥25.07, 29.07. Херсон (десь в районі). Мінус КП, 1 склад БК.
🔥29.07, 30.07. Нова Каховка (десь в районі). Мінус 2 склади БК та 2 Бази.
🔥30.07. Таврійськ (десь в районі). Мінус База.
🔥26.07. Нова Збур'ївка. Мінус База.
🔥26.07, 27.07, 29.07, 30.07, 31.07. Бериславський район. Мінус 5 складів БК і 1 База.
🔥27.07. Чорнянка. Мінус База.
🔥29.07. Генічеський район. Мінус склад БК.
🔥29.07. Олешки (десь в районі). Мінус склад БК.
🔥29.07. Брилівка. Мінус склад БК.
🔥30.07. Дар'ївка. Мінус База.

🇺🇦 Запоріжжя:
🔥30.07. Енергодар. Мінус База.
🔥25.07, 29.07. Бердянськ (десь в районі). Мінус 2 Бази.
🔥28.07, 29.07,31.07. Василівський район. Мінус 3 склади БК.
🔥30.07. Розіваький район. Мінус склад БК.
🔥26.07, 31.07. Токмак (десь в районі). Мінус 1 склад БК і 1 База.
🔥25.07, 27.07. Пологи. Мінус 2 бази.
🔥31.07. Мелітополь (десь в районі). Мінус База.

🇺🇦 Донеччина:

🔥25.07,26.07,27.07,28.07,29.07,31.07. Донецьк. Мінус 5 складів БК, 2 Бази та 1 нафтобаза.
🔥27.07. Горлівка. Мінус 1 склад БК і 1 База .
🔥29.07. Ясинувата. Мінус 1 склад БК.
🔥29.07. Іловайськ. Мінус 1 склад БК.

🇺🇦 Луганщина:
🔥27.07, 30.07. Алчевськ (десь в районі). Мінус 1 склад БК і База.
🔥29.07. Сватовський район. Мінус 1 База.
🔥29.07. Брянка. Мінус 1 склад БК і База.
🔥30.07. Первомайськ. Мінус 1 склад БК.

🇺🇦Миколаївщина:
🔥25.07, 30.07. Снігурівський район. Мінус 2 склади БК.

🇺🇦 Харківщина:
🔥26.07. Козача Лопань. Мінус 1 склад БК.
🔥27.07. Ізюмський район. Мінус 1 склад БК.

Загалом за тиждень🔥: Мінус 34 складів БК, 22 бази, 1 КП і 1 нафтобаза кацапюриків 🐷🚀

https://t.me/usinfantryman/9389
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 16:48

а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
jump
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:10

  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
\\\

Маловероятный вариант:
Зазначимо, що Корейська війна тривала між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 по 1953 рік.

-- сейчас же война идет между кореей и еще одной кореей.
_hunter
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:16

  _hunter написав:
  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
\\\

Маловероятный вариант:
Зазначимо, що Корейська війна тривала між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 по 1953 рік.

-- сейчас же война идет между кореей и еще одной кореей.

в нас не йде війна між лугандоном і рештою України,
аналогія крива і тхне кисєльовщиною про громадянську війну.

На Україну напала РФ і РБ.
Тільки в ОП, ВРУ і СН та посіпаки на біле кажуть чорне (воєнний стан замість стану війни, але хіба їм не вперше витирати ноги до Конституції).
Ніяким двом Українам не бути.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29325
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:37

  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

А ще він сказав:
– Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій у порівнянні з тим, з чого починав конфлікт

Тобто захоплено 20% території + 5% знищено/серйозно пошкоджено, але "він отримав небагато територій". А якби Китай захопив 10 штатів США, то він так само би вважав що "отримав небагато територій"?
І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше.
Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3912
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой - та такі сценарії і майже будь-які інші варіанти вже давно озвучили . А як там воно буде далі - залежить від всього того "лендлізу" - строки та кількість . Поскільки вони самі не знають - як діяти далі - то і все це затягується теж . Лендліз для СРСР коли запрацював ? Через рік приблизно .
А так помаленьку і нам трохи дають різного , і свою промисловість розворушують .
До речі хто чув - Краматорські машинобудівні перевезли і змонтували , чи монтують ?
Puente
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1883188418851886>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459559
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.