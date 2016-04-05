andrijk777 написав: І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше. Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.
Мабуть малось на увазі гарячі фази з контрнаступами, а іноземні експерти аналізують з точки зору власного досвіду та реалій обставин.
Kudrjavuy написав:Одно не могу понять: Почему не накрывают площадя 2 часа спустя "около" - РФ не гнушается таким?
Чим накривати? Вдарили хаймарсом на велику відстань, і накривати треба ураганом, а до них БК нема. А якщо Хаймарсом - то знову ж таки, для того БК що є - є більш пріоритетні цілі.
Наймарс имеет вариацию ракеты, того же калибра, что применяют только с поражающими элементами "по площади". - Вот о наличии коих и применении информации нет. 2 часа достаточно для перемены позиции, за то сколько Личного Состава исключили бы из войны.
jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
А ще він сказав:
– Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій у порівнянні з тим, з чого починав конфлікт
Тобто захоплено 20% території + 5% знищено/серйозно пошкоджено, але "він отримав небагато територій". А якби Китай захопив 10 штатів США, то він так само би вважав що "отримав небагато територій"? І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше. Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.
Вам же объясняли, что Вону "они уже выиграли" - от Киева, Житомира, Сум, Чернигова - отогнали.(пускай за счёт...), но уже у них перемога - а остальное дела индейцев - пускай эвакуируются. Все рассчитывают под Ленд лиз - после октября К этому времени Украина сократиться до границ, как минимум по Днепру. viewtopic.php?p=5468229#p5468229 Комментарий Генерала Романенко ближе к происходящему?
jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 18:36, всього редагувалось 2 разів.
якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?
jump написав:Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ..
Ну от і я про те ж! Тепер би я замінив би того Васю, а він мене на вогневій Дивно, правда - що я готовий поміняти зарплату 113К на 13К? - але щодня прокидатись в ліжку біля своєї дружини, проводити час з дітьми і замість того Васі - пити холодне пиво 🍺