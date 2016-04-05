RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1883188418851886
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:59

  andrijk777 написав:
І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше.
Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.
Мабуть малось на увазі гарячі фази з контрнаступами, а іноземні експерти аналізують з точки зору власного досвіду та реалій обставин.
AlexMotel
 
Повідомлень: 357
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:00

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Одно не могу понять: Почему не накрывают площадя 2 часа спустя "около" - РФ не гнушается таким?
Чим накривати? Вдарили хаймарсом на велику відстань, і накривати треба ураганом, а до них БК нема. А якщо Хаймарсом - то знову ж таки, для того БК що є - є більш пріоритетні цілі.

Наймарс имеет вариацию ракеты, того же калибра, что применяют только с поражающими элементами "по площади".
- Вот о наличии коих и применении информации нет.
2 часа достаточно для перемены позиции, за то сколько Личного Состава исключили бы из войны.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9847
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:04

  andrijk777 написав:
  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

А ще він сказав:
– Українці дуже сильно опираються. Військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними. Він отримав небагато територій у порівнянні з тим, з чого починав конфлікт

Тобто захоплено 20% території + 5% знищено/серйозно пошкоджено, але "він отримав небагато територій". А якби Китай захопив 10 штатів США, то він так само би вважав що "отримав небагато територій"?
І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше.
Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.

Вам же объясняли, что Вону "они уже выиграли" - от Киева, Житомира, Сум, Чернигова - отогнали.(пускай за счёт...), но уже у них перемога - а остальное дела индейцев - пускай эвакуируются.
Все рассчитывают под Ленд лиз - после октября
К этому времени Украина сократиться до границ, как минимум по Днепру.
viewtopic.php?p=5468229#p5468229
Комментарий Генерала Романенко ближе к происходящему?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9847
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:08

  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 18:36, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:13

  Успіх написав:
  jump написав:Тож - я давним давно вивів і озвучую золоте правило/факт - що "краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"©


якщо слуги відмінять цю зп у тилу, про що давно точаться розмови і це логічно та залишать лише 13 тис. або взагалі відмінять будь-які тилові виплати, мовляв Вас вдягнули, годують, і взагалі захист неньки - це святий обов'язок, що тоді Ви скажете?

Тоді я скажу майже аналогічне - "Краще вдома біля сім'ї і при скороченому доході/зарплаті, ніж 100К під обстрілами снарядів!"© :)
  jump написав:Як сумно жартують у Лємбергу - поки Василь зі Львова воює на дамбасі, Вася з дамбасу п'є пиво у львівському пабі ..

Ну от і я про те ж!
Тепер би я замінив би того Васю, а він мене на вогневій ;)
Дивно, правда - що я готовий поміняти зарплату 113К на 13К? - але щодня прокидатись в ліжку біля своєї дружини, проводити час з дітьми і замість того Васі - пити холодне пиво 🍺

То чому так☝️ - хтось розкриє цю тему до кінця? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3751
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:15

  Успіх написав:То чому так☝️ - хтось розкриє цю тему до кінця?
птамуш потом жена скажет, какое было чудное время, каждый месяц капает 113к и никто не пристает. А ещё дети подрастут и спросят: "дядя ты кто"?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14213
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну як розкривати тему про права та обов"язки ? Тим більше хтось має і те і те , а хтось тільки качає права .
Puente
 
Повідомлень: 3574
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:20

  Успіх написав:То чому так☝️ - хтось розкриє цю тему до кінця? :D

Життя по другому бокалу не закажеш... :wink:
AlexMotel
 
Повідомлень: 357
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Дуже гучно в Чорнобаївці, сподіваємось, що і дуже влучно!
https://t.me/Tsaplienko/12660
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:34

andrijk777
А если смотреть по результатам международной торговли, то можно назвать и дату, когда, где "всё порешали"

Зображення
Жаль страны не влезли - график лучше открывать отдельно
В графике:
Китай
Индия
Турция
Вьетнам
Таиланд
Япония
Тайвань
Южная Корея
Малайзия
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9847
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1883188418851886
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459559
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (295)
02.08.2022 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.