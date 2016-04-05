Іспанія не постачатиме танки Leopard Україні, які перебували на військовій базі в Сарагосі. Експертизи показали, що техніка непридатна для використання і небезпечна для людей. Як передає портал El Mundo, таку заяву зробила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передають Патріоти України. https://patrioty.org.ua/politic/znaishl ... 30657.html "Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу сказати, що [танки] Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити [на війну в Україну], тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані", — заявила Роблес.
За словами міністра оборони, Іспанія провела відповідні експертизи і встановила непридатність техніки до використання. Танки небезпечні для людей, які будуть застосовувати їх на полі бою. Тому країна "не може відправити" машини.
Нагадаємо, інформація про передачу Україні важкого озброєння від Іспанії з'явилася в ЗМІ 5 червня. Йшлося про зенітно-ракетні комплекси і розконсервовані бойові танки Leopard 2A4.
ЗМІ також повідомили, що Іспанія планувала передати нашій країні 40 старих бойових танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак уряд ФРН не дозволив це зробити.
Такі дані з'явилися 11 червня, а через місяць в засобах масової інформації опублікували іншу інформацію, мовляв, Іспанія все ж прагне поставити Україні Leopard 2A4 і гусеничні бронетранспортери M113. Нібито пакет включав би 10 одиниць першої техніки і 20 — другої. Однак тепер поставки танків скасовано.
Уже через считанные минуты стало известно, что Нэнси Пелоси действительно находилась на борту. Она вышла из самолета в сопровождении нескольких человек. В аэропорту Пелоси встретила делегация официальных лиц Тайваня
"Визит нашей делегации Конгресса на Тайвань чтит непоколебимую преданность Америки поддержке динамичной демократии Тайваня. Наш визит является частью более широкого путешествия в Индо-Тихоокеанский регион-включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию — сосредоточенного на взаимной безопасности, экономическом партнерстве и демократическом управлении", - отметила Пелоси.
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это "серьезная политическая провокация" со стороны Штатов. Китай будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность
Пелоси таки прилетала на Тайвань, перед этим США подтянули туда, как минимум, "Рональда Рейгана" и даже не намекнули Китаю, а чётко сказали "и чё ?"
Puente написав:До речі хто чув - Краматорські машинобудівні перевезли і змонтували , чи монтують ?
Если взять оборудование НКМЗ, то там просто так это не сделаешь. Если б начали с марта, то в принципе шансы были и то с чей-то помощью. Сейчас же сотрудники завода кто где. Что касается КЗТС, то там дела были печальнее и до войны и перевезти их оборудование куда легче. ЭМСС помельче НКМЗ и они что-то и планировали по эвакуации.
andrijk777 написав: І чому "Жодна зі сторін не зможе протриматися довше" мені не зрозуміло. Аргументів - нуль. РФ так точно може протриматись довше. Коротше, ці всі іноземні експерти/аналітики думають в першу чергу за себе і свої країни. Потрібно також дуже чітко аналізувати їх базар.
Мабуть малось на увазі гарячі фази з контрнаступами, а іноземні експерти аналізують з точки зору власного досвіду та реалій обставин.
А який у них "власний досвід"? В'єтнамська війна, яка була 60 років тому. Чи може війна в Іраку, абсолютно не схожа з нашою? "реалій обставин" це що таке? Я думаю ми(в Україні) бачимо реалії краще ніж вони. Ще раз повторюсь: вони аналізують в першу чергу так, як вигідно їм. Я про публічний аналіз звичайно.
jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо. Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.