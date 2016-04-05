jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо. Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.
Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.