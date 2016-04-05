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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1885188618871888
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:59

Кажуть, шо 29.07 затонув підводний човен "новороссийск". Є хто в темі?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:09

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.

Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.

Чому це?

На початку війни (повномасштабного нападу рфії) головною метою України було зберегти країну, державу, як такову. Тобто поразкою була б саме втрата своєї української держави.

Втрата людей, життів, територій - це ціна.
Тим паче, що втрата територій є явищем тимчасовим.
detroytred
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  #<1 ... 1885188618871888
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