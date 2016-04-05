jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо. Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.
Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.
andrijk777 написав: Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо. Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.
Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.
Чому це?
На початку війни (повномасштабного нападу рфії) головною метою України було зберегти країну, державу, як такову. Тобто поразкою була б саме втрата своєї української держави.
Втрата людей, життів, територій - це ціна. Тим паче, що втрата територій є явищем тимчасовим.
Тактично, тому що на даному етапі території втратили ми і досить значні. Рфія не втратила нічого (люди, техніка - для них ніщо). Стратегічно, тому що: - на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України (як зараз воюють з дири) і всі інші ресурси наших захоплених територій; - рфія військовий жирок наростить значно швидше за нас; - ослаблення санкцій - у США скоріш за все наступним знову буде Тамп, а ЄС вже ниє від цін на газ.
jump написав:а якщо такий варіант: Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО – Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він. https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html
я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо. Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.
Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил. У них там тоже мнение сформировалось. Для большинства, особенно подальше туда на запад, война как футбольный матч. Под каждым постом шапками закидывают, ми їх і так і сяк, дебіли и прочее. У военных присутствует скепсис. Всё это не счёт на табло, а жизни героев.
Andrey2512 написав:Якщо РФ утримає все, що захопила, то через 8 років знову полізе. І так буде нескінченно.
есть слабая надежда что путин не вечный
Schmit написав:Рфія не втратила нічого (люди, техніка - для них ніщо).
всё же дружбу с рф мировые лидеры будут стараться не афишировать. Потому что их электорат не поймёт. Насколько это большая потеря можно будет сказать через десятки лет. Либо новый президент рф будет более вменяемый и ради дружбы с Западом честно вернет награбленное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 22:31, всього редагувалось 2 разів.
А я от уявляю, якщо б втратили країну (українську владу, якою б вона не була недоброю комусь; втратили державу) --- от ото був би капець. Поразка. Тим паче, що напав дійсно великий озброєний ворог. Не гібрідно, а повномасштабно напав.
Погляди та смаки у всіх різні. Як на мене, то навіть втрата до Дніпра (річки) -- це не буде поразкою. Тим паче, що я вже остаточно переконався - не буде в нас глибоких реформ та тощо. Бо якщо навіть в такій ситуації, як зараз, можновладці шибко не змінилися, то й не зміняться. Але і з такими Україна -- чудова країна.