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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1886188718881889>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:59

Кажуть, шо 29.07 затонув підводний човен "новороссийск". Є хто в темі?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:09

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.

Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:51

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.

Чому це?

На початку війни (повномасштабного нападу рфії) головною метою України було зберегти країну, державу, як такову. Тобто поразкою була б саме втрата своєї української держави.

Втрата людей, життів, територій - це ціна.
Тим паче, що втрата територій є явищем тимчасовим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:10

  detroytred написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Потрібно називати речі своїми іменами. Заморозка конфлікту з тими територіями, що москалі вже захопили - це тактична і стратегічна поразка України.

Чому це?

На початку війни (повномасштабного нападу рфії) головною метою України було зберегти країну, державу, як такову. Тобто поразкою була б саме втрата своєї української держави.

Втрата людей, життів, територій - це ціна.
Тим паче, що втрата територій є явищем тимчасовим.

Тактично, тому що на даному етапі території втратили ми і досить значні. Рфія не втратила нічого (люди, техніка - для них ніщо).
Стратегічно, тому що:
- на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України (як зараз воюють з дири) і всі інші ресурси наших захоплених територій;
- рфія військовий жирок наростить значно швидше за нас;
- ослаблення санкцій - у США скоріш за все наступним знову буде Тамп, а ЄС вже ниє від цін на газ.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто поразкою була б саме втрата своєї української держави.

Втрата людей, життів, територій - це ціна.
Тим паче, що втрата територій є явищем тимчасовим.


Тимчасовим? Я все життя прожив у Маріуполі і майже купив цією весною будинок у селище Виноградне. Уявіть, як ми призвичаїлися до війни, що хотів будинок придбати в 15 км від фронту?

І ось тут почалась активна війна, я виїхав з міста... І що робити? Чекати ще 8 років на нову фазу війни?

Якщо РФ утримає все, що захопила, то через 8 років знову полізе. І так буде нескінченно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:25

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  jump написав:а якщо такий варіант:
Війна в Україні перетвориться на “заморожений конфлікт” через 4-6 місяців – екскомандувач НАТО
– Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир’я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна зі сторін не зможе протриматися довше, – додав він.
https://news.lviv-company.in.ua/vijna-v ... -nato.html

я о том что война заморозится еще в этом году пишу уже месяц. Хорошо хоть екскомандувачи НАТО меня читают. Просто нет других вариантов, у русни нет сил идти в наступление, у нас нет сил чтобы освободить территории. Чтобы собрать силы сторонам нужно перемирие на год или больше. Особенно выгодно заморозка для рф, им надо продать народу победу и пытаться снять санкции. Чем дальше, чем сложнее будет топтание на месте презентовать как большую победу.

Згідний. Заморозка вигідна обом сторонам, а РФ особливо.
Але нажаль для України це означає втрату територій. За Крим і ДНР/ЛНР фактично потрібно забути назавжди.

Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил.
У них там тоже мнение сформировалось.
Для большинства, особенно подальше туда на запад, война как футбольный матч. Под каждым постом шапками закидывают, ми їх і так і сяк, дебіли и прочее.
У военных присутствует скепсис. Всё это не счёт на табло, а жизни героев.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:26

  Andrey2512 написав:Якщо РФ утримає все, що захопила, то через 8 років знову полізе. І так буде нескінченно.
есть слабая надежда что путин не вечный
  Schmit написав:Рфія не втратила нічого (люди, техніка - для них ніщо).
всё же дружбу с рф мировые лидеры будут стараться не афишировать. Потому что их электорат не поймёт. Насколько это большая потеря можно будет сказать через десятки лет. Либо новый президент рф будет более вменяемый и ради дружбы с Западом честно вернет награбленное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 02 сер, 2022 22:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:31

А я от уявляю, якщо б втратили країну (українську владу, якою б вона не була недоброю комусь; втратили державу) --- от ото був би капець. Поразка.
Тим паче, що напав дійсно великий озброєний ворог.
Не гібрідно, а повномасштабно напав.

Погляди та смаки у всіх різні.
Як на мене, то навіть втрата до Дніпра (річки) -- це не буде поразкою.
Тим паче, що я вже остаточно переконався - не буде в нас глибоких реформ та тощо. Бо якщо навіть в такій ситуації, як зараз, можновладці шибко не змінилися, то й не зміняться.
Але і з такими Україна -- чудова країна.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:33

  detroytred написав:Тим паче, що я вже остаточно переконався - не буде в нас глибоких реформ та тощо.
тогда все кто может уедет, потому что без реформ, с упавшей экономикой здесь делать станет нечего. И денег без реформ никто не даст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Зачем нам старые танки.

Кому "нам"? Вам и вкладчику? Вам точно не надо . А армии надо любые. Кацапы ее стесняются Т-62 кидать в бой.
Hotab
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