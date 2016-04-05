Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – зазначив Зеленський.
beee написав:Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил.
Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать. Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт. Россия должна застрять тут.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
vitaliian написав:тогда все кто может уедет
Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
не так, уже зафіксована анексія територій. ніяких громадянських воєн , можливо буде типу повстання, яке буде неодмінно придушено. ніяких усесерів не буде - вони все до себе єднають, збирачі хрєнові.