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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1886188718881889
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – зазначив Зеленський.

https://glavcom.ua/country/politics/tam ... 65186.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Тим паче, що я вже остаточно переконався - не буде в нас глибоких реформ та тощо.
тогда все кто может уедет, потому что без реформ, с упавшей экономикой здесь делать станет нечего.

В цьому навіть не сумніваюся.
Але маю надію, що достатньо залишиться.
Нормальних.
Для втримування доброго рівня, нехай і нижчого, ніж є.

От тут погоджуюсь, якщо наївним назвуть))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил.

Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать.
Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт. Россия должна застрять тут.
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
  vitaliian написав:тогда все кто может уедет

Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:07

  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.

Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:20

  Schmit написав:
  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.

Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.

не так, уже зафіксована анексія територій.
ніяких громадянських воєн , можливо буде типу повстання, яке буде неодмінно придушено.
ніяких усесерів не буде - вони все до себе єднають, збирачі хрєнові.
Goodman
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