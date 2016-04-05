Додано: Сер 03 сер, 2022 05:40

Andrey2512 написав: Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать.

Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы жВывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт

Якщо на Сході ще й відступаємо місцями, то виявляється, що навіть, для нормальної оборони вони дають замало!А я, як ~ 2міс тому почув таку версію про "дають дозовану допомогу" - мені зразу невірилось/не хотів в це вірити!Думав - та як так? Може просто не встигають все переслати? Може просто справді треба зачекати ще місяць-два і вони нам пришлють багато різної зброї/техніки, що ми швидко поженемо/проженемо ворога, аж за ним закуриться!Але йшов час - а я на вогневій то бачу "що і до чого"!І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу"Але, чи я пишу, чи я читаю про це - то мене шалена злість збирає(така, наче ворог номер один - це пуйло, а ворог номер два - це "колективний Захід")Ні, я чудово розумію, що якщо б не Захід, то нам взагалі, труба... - але і оте годування "одна чайна ложка їжі на день голодному собаці" - ну це просто знущання!І, можливо, мене б це так не злило/дратувало, - але ж я напряму відчуваю отой "голод голодної собаки"!!!Тож, як писав Т.Г.ШевченкоДоле - де ти?Доле - де ти???Нема ніякої...Коли доброї жаль БожеТо дай злої, злої...п.с.Народ, ви хоч мене розумієте, чи не дуже?))