RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1886188718881889
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – зазначив Зеленський.

https://glavcom.ua/country/politics/tam ... 65186.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14216
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Тим паче, що я вже остаточно переконався - не буде в нас глибоких реформ та тощо.
тогда все кто может уедет, потому что без реформ, с упавшей экономикой здесь делать станет нечего.

В цьому навіть не сумніваюся.
Але маю надію, що достатньо залишиться.
Нормальних.
Для втримування доброго рівня, нехай і нижчого, ніж є.

От тут погоджуюсь, якщо наївним назвуть))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил.

Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать.
Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт. Россия должна застрять тут.
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
  vitaliian написав:тогда все кто может уедет

Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.
Andrey2512
 
Повідомлень: 237
З нами з: 04.04.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:07

  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.

Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
Schmit
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 23:20

  Schmit написав:
  Andrey2512 написав:
  Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України

Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.

Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.

не так, уже зафіксована анексія територій.
ніяких громадянських воєн , можливо буде типу повстання, яке буде неодмінно придушено.
ніяких усесерів не буде - вони все до себе єднають, збирачі хрєнові.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 05:01

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

Ееееее, рано здаєте Неньку Україну!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3758
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 05:40

За крок до перевороту думок©

  Andrey2512 написав:Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать.
Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт

Якщо на Сході ще й відступаємо місцями, то виявляється, що навіть, для нормальної оборони вони дають замало! :twisted:


А я, як ~ 2міс тому почув таку версію про "дають дозовану допомогу" - мені зразу невірилось/не хотів в це вірити!
Думав - та як так? Може просто не встигають все переслати? Може просто справді треба зачекати ще місяць-два і вони нам пришлють багато різної зброї/техніки, що ми швидко поженемо/проженемо ворога, аж за ним закуриться!
Але йшов час - а я на вогневій то бачу "що і до чого"!

І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу" :evil:
Але, чи я пишу, чи я читаю про це - то мене шалена злість збирає(така, наче ворог номер один - це пуйло, а ворог номер два - це "колективний Захід") :twisted:
Ні, я чудово розумію, що якщо б не Захід, то нам взагалі, труба... - але і оте годування "одна чайна ложка їжі на день голодному собаці" - ну це просто знущання!
І, можливо, мене б це так не злило/дратувало, - але ж я напряму відчуваю отой "голод голодної собаки"!!!

Тож, як писав Т.Г.Шевченко
Доле - де ти?
Доле - де ти???
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої...

п.с.
Народ, ви хоч мене розумієте, чи не дуже?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3758
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 05:44

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать.
Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт

Якщо на Сході ще й відступаємо місцями, то виявляється, що навіть, для нормальної оборони вони дають замало! :twisted:


А я, як ~ 2міс тому почув таку версію про "дають дозовану допомогу" - мені зразу невірилось/не хотів в це вірити!
Думав - та як так? Може просто не встигають все переслати? Може просто справді треба зачекати ще місяць-два і вони нам пришлють багато різної зброї/техніки, що ми швидко поженемо/проженемо ворога, аж за ним закуриться!
Але йшов час - а я на вогневій то бачу "що і до чого"!

І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу" :evil:
Але, чи я пишу, чи я читаю про це - то мене шалена злість збирає(така, наче ворог номер один - це пуйло, а ворог номер два - це "колективний Захід") :twisted:
Ні, я чудово розумію, що якщо б не Захід, то нам взагалі, труба... - але і оте годування "одна чайна ложка їжі на день голодному собаці" - ну це просто знущання!
І, можливо, мене б це так не злило/дратувало, - але ж я напряму відчуваю отой "голод голодної собаки"!!!

Тож, як писав Т.Г.Шевченко
Доле - де ти?
Доле - де ти???
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, злої...

п.с.
Народ, ви хоч мене розумієте, чи не дуже?))

Зараз -так. А коли гроші рахуєте - ні
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7633
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:38

  Schmit написав:Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.

Были бы они поумнее - так бы и сделали. Но они тупые. Поэтому нет даже намеков на такой сценарий. Захваченные территории собираются тупо аннексировать в статусе простых областей, даже о какой-то "автономной республике" речи не идет.
Tegularius
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 11.02.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1886188718881889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99613
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3420
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.