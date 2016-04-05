Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами», – зазначив Зеленський.
beee написав:Про заморозку мне с начала лета знакомый из передка говорил.
Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать. Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт. Россия должна застрять тут.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
vitaliian написав:тогда все кто может уедет
Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
Schmit написав:на наступному етапі проти нас воюватимуть колишні громадяни України
Уже воюют и уже промывают и без того засранные мозги.
Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
не так, уже зафіксована анексія територій. ніяких громадянських воєн , можливо буде типу повстання, яке буде неодмінно придушено. ніяких усесерів не буде - вони все до себе єднають, збирачі хрєнові.
Andrey2512 написав:Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать. Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт
Якщо на Сході ще й відступаємо місцями, то виявляється, що навіть, для нормальної оборони вони дають замало!
А я, як ~ 2міс тому почув таку версію про "дають дозовану допомогу" - мені зразу невірилось/не хотів в це вірити! Думав - та як так? Може просто не встигають все переслати? Може просто справді треба зачекати ще місяць-два і вони нам пришлють багато різної зброї/техніки, що ми швидко поженемо/проженемо ворога, аж за ним закуриться! Але йшов час - а я на вогневій то бачу "що і до чого"!
І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу" Але, чи я пишу, чи я читаю про це - то мене шалена злість збирає(така, наче ворог номер один - це пуйло, а ворог номер два - це "колективний Захід") Ні, я чудово розумію, що якщо б не Захід, то нам взагалі, труба... - але і оте годування "одна чайна ложка їжі на день голодному собаці" - ну це просто знущання! І, можливо, мене б це так не злило/дратувало, - але ж я напряму відчуваю отой "голод голодної собаки"!!!
Тож, як писав Т.Г.Шевченко Доле - де ти? Доле - де ти??? Нема ніякої... Коли доброї жаль Боже То дай злої, злої...
Andrey2512 написав:Заморозка выгодна и западным партнёрам. Вы ж посмотрите, как они дозированно технику дают: вроде и отбиваемся ею немного, но и контрнаступление не можем организовать. Вывод: задача стоит не победа, а затяжной максимально жёсткий конфликт
Якщо на Сході ще й відступаємо місцями, то виявляється, що навіть, для нормальної оборони вони дають замало!
А я, як ~ 2міс тому почув таку версію про "дають дозовану допомогу" - мені зразу невірилось/не хотів в це вірити! Думав - та як так? Може просто не встигають все переслати? Може просто справді треба зачекати ще місяць-два і вони нам пришлють багато різної зброї/техніки, що ми швидко поженемо/проженемо ворога, аж за ним закуриться! Але йшов час - а я на вогневій то бачу "що і до чого"!
І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу" Але, чи я пишу, чи я читаю про це - то мене шалена злість збирає(така, наче ворог номер один - це пуйло, а ворог номер два - це "колективний Захід") Ні, я чудово розумію, що якщо б не Захід, то нам взагалі, труба... - але і оте годування "одна чайна ложка їжі на день голодному собаці" - ну це просто знущання! І, можливо, мене б це так не злило/дратувало, - але ж я напряму відчуваю отой "голод голодної собаки"!!!
Тож, як писав Т.Г.Шевченко Доле - де ти? Доле - де ти??? Нема ніякої... Коли доброї жаль Боже То дай злої, злої...
Schmit написав:Так, але на наступному етапі їх буде значно більше - на стільки багато, що москалі легко зможуть цей, вже повномасштабний конфлікт назвати громадянською війною (звісно, якщо додумаються на захоплених територіях утворити щось подібне на УРСР, як це було 100 років назад). А за "громадянську" війну і санкцій ніяких їм не буде.
Были бы они поумнее - так бы и сделали. Но они тупые. Поэтому нет даже намеков на такой сценарий. Захваченные территории собираются тупо аннексировать в статусе простых областей, даже о какой-то "автономной республике" речи не идет.