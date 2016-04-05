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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1887188818891890
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:56

  Успіх написав:
  fler написав:Кажуть

То сьогодні мало бути "спекотно"?
Наче, все, як завжди... ніякої "спеки"...
Трошки десь далеко зранку побабахали(якраз стояв на чергуванні) і зараз тиша...

Але тут щойно нам комбат дещо доповів, що мене це розізлило!
Що після його слів я хочу ще раз перепитати - "спекотно" буде, бо ми трохи/або нормально наступаємо, чи навпаки?
судячи з останніх новин, то в найближчий місяць-два ми на Півдні будемо стояти в обороні. Та й загалом по суті на всіх напрямках так буде. Казочка про контрнаступ і відвойовування територій розсипається, як картковий будиночок, на жаль. Ну не маємо ми чим наступати, та і будемо відвертими, не дуже то і вміємо
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:00

Що трапилось на криворізькому напрямку? Другий день звідти возимо важких. Раніше звідти не возили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:- ну це просто знущання!

Холодний розрахунок. Один в один були спочатку думки, як у вас. Десь до травня. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04

  Hotab написав:Що трапилось на криворізькому напрямку? Другий день звідти возимо важких. Раніше звідти не возили.
в Херсонську область орки додатково перекинули приблизно 15 бтг з важкою технікою та артилерією. Звідси і результат.
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу"

Нічого собі, нам дають купу зброї і амунції (читав що тільки США передали 100 тис. броніків та касок), навіть продукти передають!, гроші - по 5 млрд. доларів щомісячно.
Технології треба? - не питання. Верстати треба - не проблема. Кредити - не проблема.
Чи є яка проблема побудувати свої заводи, навіть за 5 місяців? Може на нас накладено ембарго? Чи не вистачає спеціалістів? Чи санкції які?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:09

  Andrey2512 написав:.. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.

без брони и арты в товарных количествах не будет никакого наступления. То что бывает без арты вчера читал у Бутусова https://censor.net/ua/resonance/3358083 ... myasorubka
Потом подсказали, что на остальных участках фронта то же самое.
А вы мне рассказывайте, что потери 15/1 в нашу пользу.
Ну и да, оперативная пауза закончилась
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Народ, ви хоч мене розумієте, чи не дуже?))


розуміємо добре, і серце пече так само, як у тебе
і ще більш пече від того що влада "змінилась" тільки зовні

добре що хоч ми не бачим їх по нічним клубам (Арахамія і ко),
але не маю сумніву що відпочивають вони кожного дня
(тільки Зе дав команду "не борзеть и не светиться")

абсолютно згоден з Чорновілом що такі люди як Ермак, Арахамія, Гетьманцев вони залишаються росіянами по своєї ментальності хоч і мають українське громадянство
а це велика біда і не тому що євреї у владі (а тому що не дбають про країну, до речі Коломойський зараз де?)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Якщо його восени не буде, то зимою точно.

Цілком погоджуюсь!
  BIGor написав:Нічого собі, нам дають купу

Угу - про "купу" - я сам читаю...
Але ЧОМУСЬ видно лише купку? ;)
І тому слова, що нижче, більш схожі на правду...
  kryminalist написав:Казочка про контрнаступ і відвойовування територій розсипається, як картковий будиночок, на жаль. Ну не маємо ми чим наступати
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:51

Під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

«Є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає.

https://glavcom.ua/country/incidents/lv ... 65172.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 09:05

  Успіх написав:Угу - про "купу" - я сам читаю...
Але ЧОМУСЬ видно лише купку? ;)

Шматок зведення:
"Всё сложно для нас в районе Снигирёвки. Трудные бои, пытаются нас утюжить на нескольких участках. Парни держутся, ситуация динамичная.
Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко, а не каждый может вытерпеть обстрелы каждую ночь".
Кажуть, що вони наступатимуть 4-5 серпня.
fler
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