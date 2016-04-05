То сьогодні мало бути "спекотно"? Наче, все, як завжди... ніякої "спеки"... Трошки десь далеко зранку побабахали(якраз стояв на чергуванні) і зараз тиша...
Але тут щойно нам комбат дещо доповів, що мене це розізлило! Що після його слів я хочу ще раз перепитати - "спекотно" буде, бо ми трохи/або нормально наступаємо, чи навпаки?
судячи з останніх новин, то в найближчий місяць-два ми на Півдні будемо стояти в обороні. Та й загалом по суті на всіх напрямках так буде. Казочка про контрнаступ і відвойовування територій розсипається, як картковий будиночок, на жаль. Ну не маємо ми чим наступати, та і будемо відвертими, не дуже то і вміємо
Холодний розрахунок. Один в один були спочатку думки, як у вас. Десь до травня. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.
Успіх написав:І тепер, я і сам кажу у своїх дописах про "поставки з равликовою швидкістю" і про "порційну допомогу"
Нічого собі, нам дають купу зброї і амунції (читав що тільки США передали 100 тис. броніків та касок), навіть продукти передають!, гроші - по 5 млрд. доларів щомісячно. Технології треба? - не питання. Верстати треба - не проблема. Кредити - не проблема. Чи є яка проблема побудувати свої заводи, навіть за 5 місяців? Може на нас накладено ембарго? Чи не вистачає спеціалістів? Чи санкції які?
Andrey2512 написав:.. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.
без брони и арты в товарных количествах не будет никакого наступления. То что бывает без арты вчера читал у Бутусова https://censor.net/ua/resonance/3358083 ... myasorubka Потом подсказали, что на остальных участках фронта то же самое. А вы мне рассказывайте, что потери 15/1 в нашу пользу. Ну и да, оперативная пауза закончилась
Успіх написав:Народ, ви хоч мене розумієте, чи не дуже?))
розуміємо добре, і серце пече так само, як у тебе і ще більш пече від того що влада "змінилась" тільки зовні
добре що хоч ми не бачим їх по нічним клубам (Арахамія і ко), але не маю сумніву що відпочивають вони кожного дня (тільки Зе дав команду "не борзеть и не светиться")
абсолютно згоден з Чорновілом що такі люди як Ермак, Арахамія, Гетьманцев вони залишаються росіянами по своєї ментальності хоч і мають українське громадянство а це велика біда і не тому що євреї у владі (а тому що не дбають про країну, до речі Коломойський зараз де?)
Успіх написав:Угу - про "купу" - я сам читаю... Але ЧОМУСЬ видно лише купку?
Шматок зведення: "Всё сложно для нас в районе Снигирёвки. Трудные бои, пытаются нас утюжить на нескольких участках. Парни держутся, ситуация динамичная. Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко, а не каждый может вытерпеть обстрелы каждую ночь". Кажуть, що вони наступатимуть 4-5 серпня.