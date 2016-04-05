Додано: Сер 03 сер, 2022 10:07

sequence написав: Успіх написав: .."Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!".. .."Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!"..

проблема в том, что дали не 100500, а 105. И все росказни о том что чудо Хаймарсы развалили все склады БК под Донецком.... Как кто-то писал, это просто означает, что на один наш снаряд в ответ прилетит не 10, а 9 снарядов. проблема в том, что дали не 100500, а 105. И все росказни о том что чудо Хаймарсы развалили все склады БК под Донецком.... Как кто-то писал, это просто означает, что на один наш снаряд в ответ прилетит не 10, а 9 снарядов.

тому що хаймарси на хід війни по суті не можуть мати ніякого визначального значення. Вони можуть трохи загальмувати їх наступ та просування, но не більше. В нас політики, або взагалі не слухають воєнних, або на жаль в нас воєнне керівництво не зовсім компетентне. Для того, щоб хоча б вирівняти ситуацію на фронті, я вже не мрію про якийсь контрнаступ, необхідно просити не хаймарси, а артилерійські установки, яких має бути не десятки, і навіть не сотні, а тисячі, ну і відповідна кількість до них снарядів, яка має складати бодай 10-20 тисяч щоденно. Також в ідеалі не завадило б декілька десятків штурмовиків. Броня само собою, це навіть не обговорюється. Піхота в цій війні - це гарматне м'ясо, яка приречена на смерть. А те, що ми зараз отримуємо - це лише для загальмовування нашої поразки.