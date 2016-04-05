Andrey2512 написав:.. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.
без брони и арты в товарных количествах не будет никакого наступления. То что бывает без арты вчера читал у Бутусова https://censor.net/ua/resonance/3358083 ... myasorubka Потом подсказали, что на остальных участках фронта то же самое. А вы мне рассказывайте, что потери 15/1 в нашу пользу. Ну и да, оперативная пауза закончилась
Ну от, все описано по посиланні☝️...
А то я тут щось вам намагаюсь натякнути про "озеро, де два-з-половиною рибака, маючи півтора старих спінінги - хочуть виловити всю рибу..." Ну добре, думалось - "сьогодні погана погода, рибаки прийдуть завтра..." - може післязавтра? - може через місяць? - через два?
Ну от... А потім читаєш тут від диванних воїнів - "Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!"
А ти дивишся на те "пусте озеро" і думаєш - якийсь паралельний світ!
І, ще б це було пів біди - так через відсутність рибаків і спінінгів - риба чим раз, тим більше кидається камінням!
Успіх написав:.."Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!"..
проблема в том, что дали не 100500, а 105. И все росказни о том что чудо Хаймарсы развалили все склады БК под Донецком.... Как кто-то писал, это просто означает, что на один наш снаряд в ответ прилетит не 10, а 9 снарядов.
Andrey2512 написав:.. А потім стало смішно, коли Арестович почав годувати "завтраками" про контрнаступ. Якщо його восени не буде, то зимою точно.
без брони и арты в товарных количествах не будет никакого наступления. То что бывает без арты вчера читал у Бутусова https://censor.net/ua/resonance/3358083 ... myasorubka Потом подсказали, что на остальных участках фронта то же самое. А вы мне рассказывайте, что потери 15/1 в нашу пользу. Ну и да, оперативная пауза закончилась
Ну от, все описано по посиланні☝️...
А то я тут щось вам намагаюсь натякнути про "озеро, де два-з-половиною рибака, маючи півтора старих спінінги - хочуть виловити всю рибу..." Ну добре, думалось - "сьогодні погана погода, рибаки прийдуть завтра..." - може післязавтра? - може через місяць? - через два?
Ну от... А потім читаєш тут від диванних воїнів - "Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!"
А ти дивишся на те "пусте озеро" і думаєш - якийсь паралельний світ!
І, ще б це було пів біди - так через відсутність рибаків і спінінгів - риба чим раз, тим більше кидається камінням!
Пипл слушает Арестовича, да ест
По поводу призыва, фронта: "Секретарь СНБО Данилов жестко пристыдил мужчин за желание сбежать за границу во время войны.
«Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие – помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны»."
Подожди, Данилов. Но ведь "каждый из нас - Президент". А у Президентов - броня! У Кошевого - броня. У АНдрея Данилко (Сердючка) - броня. У сыновей Данилова - броня. А чем отличается любой украинец от Кошевого, Данилка, Данилюков, Усика? Они "более качественные" и "дорогие", а другими можно пожертвовать?
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. Деталі Шредер розкрив в інтерв'ю тижневику Stern, мовної компанії RTL та телеканалу n-tv.
Він розповів деталі поїздки до Москви і зустрічі із лідером РФ.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. Деталі Шредер розкрив в інтерв'ю тижневику Stern, мовної компанії RTL та телеканалу n-tv.
Він розповів деталі поїздки до Москви і зустрічі із лідером РФ.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. Деталі Шредер розкрив в інтерв'ю тижневику Stern, мовної компанії RTL та телеканалу n-tv.
Він розповів деталі поїздки до Москви і зустрічі із лідером РФ.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів та дипломатичного вирішення війни в Україні. Як відомо, німецький політик перебуває у дружніх відносинах із главою Кремля і нещодавно їздив до нього з візитом. Деталі Шредер розкрив в інтерв'ю тижневику Stern, мовної компанії RTL та телеканалу n-tv.
Він розповів деталі поїздки до Москви і зустрічі із лідером РФ.
как я и писал ранее, кроме заморозки у русни нет других вариантов
Це якийсь треш, хоче воно перемовин....відійди блять за урал і через 5 хвилин все закінчеться. Гарний фінал перемовин для цього ублюдка ванна з нафтою яка стоїть на газовій плиті бош...ну ладно можно і дружковка.
Успіх написав:.."Чого ниєш? Вам же дали 100500 різного/крутого і ще обіцяють дати докуя всього!"..
проблема в том, что дали не 100500, а 105. И все росказни о том что чудо Хаймарсы развалили все склады БК под Донецком.... Как кто-то писал, это просто означает, что на один наш снаряд в ответ прилетит не 10, а 9 снарядов.
тому що хаймарси на хід війни по суті не можуть мати ніякого визначального значення. Вони можуть трохи загальмувати їх наступ та просування, но не більше. В нас політики, або взагалі не слухають воєнних, або на жаль в нас воєнне керівництво не зовсім компетентне. Для того, щоб хоча б вирівняти ситуацію на фронті, я вже не мрію про якийсь контрнаступ, необхідно просити не хаймарси, а артилерійські установки, яких має бути не десятки, і навіть не сотні, а тисячі, ну і відповідна кількість до них снарядів, яка має складати бодай 10-20 тисяч щоденно. Також в ідеалі не завадило б декілька десятків штурмовиків. Броня само собою, це навіть не обговорюється. Піхота в цій війні - це гарматне м'ясо, яка приречена на смерть. А те, що ми зараз отримуємо - це лише для загальмовування нашої поразки.
Востаннє редагувалось kryminalist в Сер 03 сер, 2022 10:10, всього редагувалось 1 раз.
AlexMotel написав:Мабуть малось на увазі гарячі фази з контрнаступами, а іноземні експерти аналізують з точки зору власного досвіду та реалій обставин.
А який у них "власний досвід"? В'єтнамська війна, яка була 60 років тому. Чи може війна в Іраку, абсолютно не схожа з нашою? "реалій обставин" це що таке? Я думаю ми(в Україні) бачимо реалії краще ніж вони. Ще раз повторюсь: вони аналізують в першу чергу так, як вигідно їм. Я про публічний аналіз звичайно.
Ну як який досвід,в світі ще жодного дня не було без війни,хіба мало де його набиратися,це нам так важається що війна одна - дві на сторіччя,за цей час, якщо пряма робота військового аналітика "розбор" хто куди навіщо, була кожного дня, то з роками вже мозоль натре на прогнозах ...якщо він блохер то ціна його з позначкою /16. Всі подробиці війни не потрібні для аналітики, досить зрозуміти стратегію,мотиви та слабкі місця супротивників, щоб вже почав складатися пазл. Наший пазл ще 20-30 %% до завершиного стану,але він вже взяв добрий напрямок для України.
Професійний військовий аналітик вам за безплатно нічого не проаналізує. Не будьте наївним. Навіть більше - він може спеціально дати вам(загалу) неправильний сценарій(за чужі гроші), тому що він "професійний"(тобто працює за гроші).