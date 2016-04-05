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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 189018911892189318941895>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:08

А где всякие Гройсманы, Яценюки, Гончаруки, Гордоны? У них тоже бронь?

Почему не хватает армии в 1млн?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:14

  kryminalist написав:.. А те, що ми зараз отримуємо - це лише для загальмовування нашої поразки.

тоже придерживаюсь такой зрадной мысли.
Перекрестился, зашел почитать вражеского вечного пессимиста Гиркина, тот тоже говорит про пролом нашей обороны с потерями кратно больше мокши.
Кто на этой войне "мясо", я затрудняюсь сказать.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:18

  Грйс-мэн написав:А где всякие Гройсманы, Яценюки, Гончаруки, Гордоны? У них тоже бронь?

Почему не хватает армии в 1млн?

А ви, як я розумію з окопу пишете? Чи у вас теж бронь?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:20

  Грйс-мэн написав:..
Почему не хватает армии в 1млн?

у нас воюющая армия больше мокши, под Донецком наступает меньше народа, чем обороняется.
Огневая мощь рулит. Нам ее критически не хватает. Надеюсь, те кто с весны рассказывал нам о наступлении что-то знали, и все еще впереди.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:24

  kryminalist написав:В нас політики, або взагалі не слухають воєнних, або на жаль в нас воєнне керівництво не зовсім компетентне.

Не знаю как военные, но политики у нас сейчас это "сценаристы", пиарщики, и прочие "контент-мейкеры".
Никто ж не предъявляет претензии, что истории из кино - не соответствуют реальности, и вообще противоречат реальности, или невозможны (законы физики мешают, и всё такое). Такой же спрос и с нынешних политиков. Красивую картинку нарисовать - пожалуйста. Воплотить это в реальности - это немного другое
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:24

  andrijk777 написав:
  Грйс-мэн написав:А где всякие Гройсманы, Яценюки, Гончаруки, Гордоны? У них тоже бронь?

Почему не хватает армии в 1млн?

А ви, як я розумію з окопу пишете? Чи у вас теж бронь?

Я ж тоже Президент :lol:
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:27

Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що з кожним днем ситуація там стає все серйознішою, пише Spectrum News.

«Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу», – сказав Гроссі, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення РФ біля станції були обстріли.

Зараз її контролюють росіяни, проте там все ще є українські працівники. Це призводить до конфліктів та насилля. За словами Гроссі, контакт з персоналом є, але він «неоднорідний».

Гендиректор МАГАТЕ також додав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний: «Ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно».

https://glavcom.ua/news/situatsija-na-z ... 65274.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:27

Другий раз уточнюйте - з якого боку буде спекотно! ;)

  fler написав:
  Успіх написав:Угу - про "купу" - я сам читаю...
Але ЧОМУСЬ видно лише купку? ;)

Шматок зведення:
"Всё сложно для нас в районе Снигирёвки. Трудные бои, пытаются нас утюжить на нескольких участках. Парни держутся, ситуация динамичная.
Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко, а не каждый может вытерпеть обстрелы каждую ночь".
Кажуть, що вони наступатимуть 4-5 серпня.

Ну от :mrgreen:
А як же МИ :!: мали найближчим часом звільнити Херсон і аж до Дніпра(хоча б) :?:
Це ж САМ ПРЕЗИДЕНТ заявив!
Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко

А можна мені у відпустку на цей весь місяць у прохолодний Львів? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:28

  Грйс-мэн написав:Я ж тоже Президент

В нашей палате одни капитаны только судно у каждого свое
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 03 сер, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:28

  Andrey2512 написав:
Тимчасовим? Я все життя прожив у Маріуполі і майже купив цією весною будинок у селище Виноградне. Уявіть, як ми призвичаїлися до війни, що хотів будинок придбати в 15 км від фронту?

І ось тут почалась активна війна, я виїхав з міста... І що робити? Чекати ще 8 років на нову фазу війни?

Якщо РФ утримає все, що захопила, то через 8 років знову полізе. І так буде нескінченно.

  Andrey2512 написав:Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.

Думаю можете забути за свій "будинок у селище Виноградне".
"Уехать" ще прекрасне рішення, але в мене питаннячко: а ХТО має воювати за ваше селище Виноградне?
Чому я, з Західної України, маю воювати(вмирати) за Маріуполь, якщо самі маріупольці вибирають найкращий варіант "злиняти"?
Думаю, так думаю не тільки я, а більшість. Шансів відвоювати Маріуполь воєнним шляхом напевно немає.
andrijk777
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