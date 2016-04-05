kryminalist написав:.. А те, що ми зараз отримуємо - це лише для загальмовування нашої поразки.
тоже придерживаюсь такой зрадной мысли. Перекрестился, зашел почитать вражеского вечного пессимиста Гиркина, тот тоже говорит про пролом нашей обороны с потерями кратно больше мокши. Кто на этой войне "мясо", я затрудняюсь сказать.
Грйс-мэн написав:.. Почему не хватает армии в 1млн?
у нас воюющая армия больше мокши, под Донецком наступает меньше народа, чем обороняется. Огневая мощь рулит. Нам ее критически не хватает. Надеюсь, те кто с весны рассказывал нам о наступлении что-то знали, и все еще впереди.
kryminalist написав:В нас політики, або взагалі не слухають воєнних, або на жаль в нас воєнне керівництво не зовсім компетентне.
Не знаю как военные, но политики у нас сейчас это "сценаристы", пиарщики, и прочие "контент-мейкеры". Никто ж не предъявляет претензии, что истории из кино - не соответствуют реальности, и вообще противоречат реальности, или невозможны (законы физики мешают, и всё такое). Такой же спрос и с нынешних политиков. Красивую картинку нарисовать - пожалуйста. Воплотить это в реальности - это немного другое
Запорізька атомна електростанція, яку російські військові захопили 4 березня, вийшла з-під контролю. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що з кожним днем ситуація там стає все серйознішою, пише Spectrum News.
«Всі принципи ядерної безпеки були порушені. На карту поставлено надзвичайно серйозну, надзвичайно серйозну і небезпечну справу», – сказав Гроссі, нагадавши, що на початку повномасштабного вторгнення РФ біля станції були обстріли.
Зараз її контролюють росіяни, проте там все ще є українські працівники. Це призводить до конфліктів та насилля. За словами Гроссі, контакт з персоналом є, але він «неоднорідний».
Гендиректор МАГАТЕ також додав, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний: «Ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно».
Успіх написав:Угу - про "купу" - я сам читаю... Але ЧОМУСЬ видно лише купку?
Шматок зведення: "Всё сложно для нас в районе Снигирёвки. Трудные бои, пытаются нас утюжить на нескольких участках. Парни держутся, ситуация динамичная. Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко, а не каждый может вытерпеть обстрелы каждую ночь". Кажуть, що вони наступатимуть 4-5 серпня.
Ну от А як же МИ мали найближчим часом звільнити Херсон і аж до Дніпра(хоча б) Це ж САМ ПРЕЗИДЕНТ заявив!
Повторюсь, по возможности уедьте с прифронтовых населенных пунктов на весь август, потому что будет жарко
А можна мені у відпустку на цей весь місяць у прохолодний Львів?
Andrey2512 написав: Тимчасовим? Я все життя прожив у Маріуполі і майже купив цією весною будинок у селище Виноградне. Уявіть, як ми призвичаїлися до війни, що хотів будинок придбати в 15 км від фронту?
І ось тут почалась активна війна, я виїхав з міста... І що робити? Чекати ще 8 років на нову фазу війни?
Якщо РФ утримає все, що захопила, то через 8 років знову полізе. І так буде нескінченно.
Andrey2512 написав:Если конфликт заморозится, то я думаю, что уехать станет достаточно не глупым решением.
Думаю можете забути за свій "будинок у селище Виноградне". "Уехать" ще прекрасне рішення, але в мене питаннячко: а ХТО має воювати за ваше селище Виноградне? Чому я, з Західної України, маю воювати(вмирати) за Маріуполь, якщо самі маріупольці вибирають найкращий варіант "злиняти"? Думаю, так думаю не тільки я, а більшість. Шансів відвоювати Маріуполь воєнним шляхом напевно немає.