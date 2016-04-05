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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1892189318941895>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:47

"Це ж було вже!" (с)
Історично, ж вже було, коли князівства орда розбивала одне за одним, хоча суммарно міць князівств перевищувала орду. :shock:[/quote]
------
«Где два украинца – там три гетьмана» – пословица
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:47

  kryminalist написав:.. А як потім їм пояснити, якщо наприклад на весну ми вже втратимо повністю весь схід та південь, а орки знову будуть під Києвом. ..

конкретно по этому кейсу не верю, у мокши за пределами приграничных областей очевидно возникнут проблемы с растянутой логистикой и нелояльным населением. В Днепропетровской и Полтавских областях им будут явно не рады, да и дойти туда малым контингентом со скоростью продвижения километр в день не получается. А что бывает, когда население не радо, мы уже узнали весной.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:49

  sequence написав:
  kryminalist написав:.. А як потім їм пояснити, якщо наприклад на весну ми вже втратимо повністю весь схід та південь, а орки знову будуть під Києвом. ..

конкретно по этому кейсу не верю, у мокши за пределами приграничных областей очевидно возникнут проблемы с растянутой логистикой и нелояльным населением. В Днепропетровской и Полтавских областях им будут явно не рады, да и дойти туда малым контингентом со скоростью продвижения километр в день не получается. А что бывает, когда население не радо, мы уже узнали весной.

про беларусов не забывайте-и не нужно их за дурочков с деревяными автоматами держать
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:50

  konstantin kirovograd написав:..
«Где два украинца – там три гетьмана» – пословица

да и про партизанский отряд из двух человек с одним предателем что-то припоминаю )))
Востаннє редагувалось sequence в Сер 03 сер, 2022 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:50

  _Mykola_ написав:"Це ж було вже!" (с)
Історично, ж вже було, коли князівства орда розбивала одне за одним, хоча суммарно міць князівств перевищувала орду. :shock:

Це що за брєд? У нас що 12 століття?
Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони? І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:54

  konstantin kirovograd написав:..
про беларусов не забывайте-и не нужно их за дурочков с деревяными автоматами держать

в Беларуси население к нам довольно лояльно (очень многих знаю), ИМХО, батька не рискнет.
но после 24/02 уже ни в чем не уверен. Только ИМХО
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:54

  konstantin kirovograd написав:
  sequence написав:
  kryminalist написав:.. А як потім їм пояснити, якщо наприклад на весну ми вже втратимо повністю весь схід та південь, а орки знову будуть під Києвом. ..

конкретно по этому кейсу не верю, у мокши за пределами приграничных областей очевидно возникнут проблемы с растянутой логистикой и нелояльным населением. В Днепропетровской и Полтавских областях им будут явно не рады, да и дойти туда малым контингентом со скоростью продвижения километр в день не получается. А что бывает, когда население не радо, мы уже узнали весной.

про беларусов не забывайте-и не нужно их за дурочков с деревяными автоматами держать
До речі по півночі Львівської області вчора не просто так прилетіло (а скільки не долетіло, бо збили). Те, що білорусів готують до наступу на Волинь-Львів сумніву нема абсолютно. Лише залишається питання, чи тарган віддасть наказ. Але дорогу для їх просування пробують розчистити
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:03

  beee написав:Действительно, интересно, сколько детей чиновников (разных) воюет?
Данилова сын в армии?
Кто в курсе?
Это, кстати, очень важно для поднятия духа

Приблизительно как Потап в Испании, а Сергей Бабкин в Германии на пособии. Думаю от "патриотичного" шоубиза дети политиков не сильно отличаются)) Воюют пусть обычные украинцы, такие как Доллярчик.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sequence написав:А что бывает, когда население не радо, мы уже узнали весной.

максимум що може населення це здавати позиції ворога.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:06

Ох ці незрозумілі казки)))

А давайте я якийсь невідомий уривок невідомої казочки розкажу)))))

===
Вишикували лелек і кажуть(і то весь час щось подібне кажуть) -
- все чітко!
- все супер!
- то там 100500 жаб втопили :)
- то тут 100500 їхніх боліт висушити :)
- і так майже щодня!
- молодці наші всі лелеки!
- ну і ми теж молодці!
Як бачимо, наші справи досить НЕ погані, а місцями - навіть супер!
Тому ми сьогодні обговоримо план!!!
Так, вже пора і план обговорити!
План відлету... :mrgreen:
- може мали на увазі план летіти вперед???
- ні, план відлету!

....аааааа як так? :shock:
- що за уйня???

Якась зовсім неправильна казочка :mrgreen:
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