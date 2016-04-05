hume написав:.. Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..
не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться. Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет. Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.
konstantin kirovograd написав:[ на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю. У нас на передке все Усейны Болты худые получается. Всяких ноющих певичек и певцов из-за границе что у них деньги кончаются нет за что жить это вообще не в какие ворота.А что тогда пенсам делать при нынешних ценах с пенчией 50 евро. Вот когда будут на ноле в Песках и Авдеевке дети Данилова,Порошенко,Гордонов всяких тогда и можно будет простых людей упрекать в непатриотичности.
Я когда за бабкина на пособии в Германии узнал вообще ухуел, который последний год не слезал с экранов ТВ, которое на 95% захватил квартал с Потапом и с их клубом миккимаусов)) теперь весь квартал по норам а шоубиз шлёт привет ото всюду кроме Украины)). С нетерпением жду возвращение патриотов
Kudrjavuy написав:andrijk777 А если смотреть по результатам международной торговли, то можно назвать и дату, когда, где "всё порешали"
Жаль страны не влезли - график лучше открывать отдельно В графике: Китай Индия Турция Вьетнам Таиланд Япония Тайвань Южная Корея Малайзия
Вот, и приоткрывают дверь - договорнячка:
Сегодня, 3 августа, на 6-м месяце войны в Украине Шредер решил дать интервью ресурсу Stern, где и озвучил пожелания Путина относительно Украины. https://www.stern.de/politik/deutschlan ... 93292.html Всем известны дружеские отношения между Путиным и Шредером. При этом последний заявил, что глава РФ не против и дальше продолжать переговоры с украинской стороной.
Со слов Шредера, первый шаг на пути разрешений войны – сделка по зерну. Не исключено, что именно она и станет тем отправным моментом, который положит конец войне в Украине. Решить проблему Крыма быстро не удастся, и на это может уйти больше 100 лет.
А вот альтернатива НАТО для Украины есть – австрийский вариант, нейтралитет. Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".
Стоит напомнить, с 1998 по 2005 годы Шредер возглавлял правительство ФРГ. Его часто критиковали за дружбу с Путиным.
hume написав:.. Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..
не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться. Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет. Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.
Вот более чем уверен, что и дальше так же будет. Николаев, Одесса, Запорожье и тд, у меня знакомые в Николаеве, пока окна не вылетели из квартиры от прилёта всё думали, что с рузьке можно дружить и мы 8 лет дамбили бамбас, у всех спутниковое ТВ и скабеева круглосуточно выносит мозг
hume написав:.. Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..
не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться. Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет. Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.
Вот более чем уверен, что и дальше так же будет. Николаев, Одесса, Запорожье и тд, у меня знакомые в Николаеве, пока окна не вылетели из квартиры от прилёта всё думали, что с рузьке можно дружить и мы 8 лет дамбили бамбас, у всех спутниковое ТВ и скабеева круглосуточно выносит мозг
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины