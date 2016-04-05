konstantin kirovograd написав:

на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.У нас на передке все Усейны Болты худые получается.Всяких ноющих певичек и певцов из-за границе что у них деньги кончаются нет за что жить это вообще не в какие ворота.А что тогда пенсам делать при нынешних ценах с пенчией 50 евро.Вот когда будут на ноле в Песках и Авдеевке дети Данилова,Порошенко,Гордонов всяких тогда и можно будет простых людей упрекать в непатриотичности.