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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18941895189618971898>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:34

  hume написав:..
Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..

не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться.
Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет.
Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:40

  konstantin kirovograd написав:[
на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.
У нас на передке все Усейны Болты худые получается.
Всяких ноющих певичек и певцов из-за границе что у них деньги кончаются нет за что жить это вообще не в какие ворота.А что тогда пенсам делать при нынешних ценах с пенчией 50 евро.
Вот когда будут на ноле в Песках и Авдеевке дети Данилова,Порошенко,Гордонов всяких тогда и можно будет простых людей упрекать в непатриотичности.

Я когда за бабкина на пособии в Германии узнал вообще ухуел, который последний год не слезал с экранов ТВ, которое на 95% захватил квартал с Потапом и с их клубом миккимаусов)) теперь весь квартал по норам а шоубиз шлёт привет ото всюду кроме Украины)). С нетерпением жду возвращение патриотов
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:41

  sequence написав:Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.

Берут пример с депутатов: какой цвет более популярен на моменте в обществе - в такой и красятся
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони? І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.

У Відні - п'ють віденську каву))
І глибоко тутбуються...

airmax78 - не дасть збрехати ;)
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:43

  Грйс-мэн написав:
  sequence написав:Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.

Берут пример с депутатов: какой цвет более популярен на моменте в обществе - в такой и красятся

кольора радуги там в моді
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:44

  Kudrjavuy написав:andrijk777
А если смотреть по результатам международной торговли, то можно назвать и дату, когда, где "всё порешали"

Зображення
Жаль страны не влезли - график лучше открывать отдельно
В графике:
Китай
Индия
Турция
Вьетнам
Таиланд
Япония
Тайвань
Южная Корея
Малайзия

Вот, и приоткрывают дверь - договорнячка:
Сегодня, 3 августа, на 6-м месяце войны в Украине Шредер решил дать интервью ресурсу Stern, где и озвучил пожелания Путина относительно Украины.
https://www.stern.de/politik/deutschlan ... 93292.html
Всем известны дружеские отношения между Путиным и Шредером. При этом последний заявил, что глава РФ не против и дальше продолжать переговоры с украинской стороной.

Со слов Шредера, первый шаг на пути разрешений войны – сделка по зерну. Не исключено, что именно она и станет тем отправным моментом, который положит конец войне в Украине. Решить проблему Крыма быстро не удастся, и на это может уйти больше 100 лет.

А вот альтернатива НАТО для Украины есть – австрийский вариант, нейтралитет. Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".


Стоит напомнить, с 1998 по 2005 годы Шредер возглавлял правительство ФРГ. Его часто критиковали за дружбу с Путиным.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/world/256447_1659509109

А плебсу Арестовича, Верховного, Данилова, ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 сер, 2022 11:53, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:45

  sequence написав:
  hume написав:..
Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..

не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться.
Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет.
Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.

Вот более чем уверен, что и дальше так же будет. Николаев, Одесса, Запорожье и тд, у меня знакомые в Николаеве, пока окна не вылетели из квартиры от прилёта всё думали, что с рузьке можно дружить и мы 8 лет дамбили бамбас, у всех спутниковое ТВ и скабеева круглосуточно выносит мозг
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:49

  hume написав:
  sequence написав:
  hume написав:..
Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие ..

не делайте неосторожных выводов на основании одного видосика, я их десятки пересмотрел. Южная половина области 7 лет каталась в Армянск подешевле заправляться.
Те, что лояльные давно свалили в Запорожскую область или Европу, да и работы там нет.
Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.

Вот более чем уверен, что и дальше так же будет. Николаев, Одесса, Запорожье и тд, у меня знакомые в Николаеве, пока окна не вылетели из квартиры от прилёта всё думали, что с рузьке можно дружить и мы 8 лет дамбили бамбас, у всех спутниковое ТВ и скабеева круглосуточно выносит мозг

Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:50

  Мизантрóп написав:
  Kudrjavuy написав:
Іспанія планувала передати нашій країні 40 старих бойових танків Leopard 2 німецького виробництва.

чет немецкое качество на руZZкое становится похоже :roll:

Время берёт своё:
Им требуется капиталка с модернизацией, а это по стоимости дешевле купить новый, тем более немецкий(ибо вся документация, ремонтная база у немцев)
  konstantin kirovograd написав:они бы ещё тигры гитлера нам передать решили.Зачем нам старые танки.

У наших 64к моторесурс куда меньше.
А Оплотов - нет
72ка там выше моторресурс, лучше ходовая, но хуже вооружение(это у старых).
У новых 72к - есть букет своих "болячек"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.

То капець!
Зато в нас тут одні Сталоне, Шварцнегери і Чак Норіси)))))
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  #<1 ... 18941895189618971898>
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