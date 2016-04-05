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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:53
Грйс-мэн написав:
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
А що одержати "запасной европейский паспорт" патріоту з Західної України легше ніж патріоту зі Східної?
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andrijk777
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:54
Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".
на теперішньому етапі це було б для України мегаперемога. Але невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас заради якоїсь федералізації і т.д.
це все могло прокатити до 24/02
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Letusrock
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:59
Hotab написав: konstantin kirovograd написав:
Зачем нам старые танки.
Кому "нам"? Вам и вкладчику? Вам точно не надо . А армии надо любые. Кацапы ее стесняются Т-62 кидать в бой.
1. Там орудие не того калибра. 115й, это когда у всех(64ки,72ки, 80ки, 82ки,) 125й
2. Управление машиной ....(желает лучшего)
3. система управления огнём желает лучшего.
4. Но танк надёжный.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01
Letusrock написав:
невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас
Навіть розвалені Дебальцево з Вуглегірськом ніхто не відбудовував. Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати? Тільки Україні і впихнути б це.
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Hotab
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01
Letusrock написав:
Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".
на теперішньому етапі це було б для України мегаперемога. Але невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас заради якоїсь федералізації і т.д.
це все могло прокатити до 24/02
Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ"
империалистической с отторжением территорий.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:04
Успіх написав: andrijk777 написав:
Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони?
І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.
У Відні - п'ють віденську каву))
І глибоко тутбуються...
airmax78 - не дасть збрехати
Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:08
Kudrjavuy написав:
Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ" империалистической с отторжением территорий.
так вони ж вже їх відторгли, для чого їх віддавати назад
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Letusrock
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:10
Hotab написав:
Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати?
а чому РФ їх має відбудовувати, їх влаштує розбомблений депресивний пустир з бомжами і алкашами (таких територій повно зараз і в самій ерефії), головне щоб то не була Україна
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:11
andrijk777 написав: Грйс-мэн написав:
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
А що одержати "запасной европейский паспорт" патріоту з Західної України легше ніж патріоту зі Східної?
Дальний знакомый рассказывал, что там можно переходить границу пешком (с товарами в одну сторону, и обратно), таким образом челночить товарами, сейчас ещё карточный туризм. Некоторые даже оформляются как некое подобие "соотечественников" (венгерских), и имеют вполне реальные выплаты (пенсии, по безработице, сейчас может и как беженцы).
Жителю Берегово или Мукачево легче это сделать, чем жителю Мелитополя или Херсона?
Со стороны Одесской области говорят есть программа "соотечественников" для Румынии.
Я "не патриот", поэтому запасного европейского паспорта у меня нет, поэтому подробностей и пруфов не будет
Некоторые, самые "патриотичные", оформляют паспорта Канады, США, Германии и т.д. А вы не знали?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Сер 03 сер, 2022 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:15
Hotab написав: Letusrock написав:
невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас
Навіть розвалені Дебальцево з Вуглегірськом ніхто не відбудовував. Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати? Тільки Україні і впихнути б це.
Letusrock написав: Kudrjavuy написав:
Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ" империалистической с отторжением территорий.
так вони ж вже їх відторгли, для чого їх віддавати назад
Вы, знаете, глядя на Вас,
я думаю то-же:
- А нафига тогда Киев отвоёвывали, Чернигов, Житомирщину, Сумщину,....Ведь там после кацапов разруха!
Поступать как порядочный поц - продал всё под новый год, да вывез чемоданами....
- Вероятно я не той - Вашей нации - я украинец и думать так не умею
.
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Kudrjavuy
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