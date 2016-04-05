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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18951896189718981899>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:53

  Грйс-мэн написав:Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины

А що одержати "запасной европейский паспорт" патріоту з Західної України легше ніж патріоту зі Східної?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:54

Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".



на теперішньому етапі це було б для України мегаперемога. Але невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас заради якоїсь федералізації і т.д.

це все могло прокатити до 24/02
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:59

  Hotab написав:
  konstantin kirovograd написав:Зачем нам старые танки.

Кому "нам"? Вам и вкладчику? Вам точно не надо . А армии надо любые. Кацапы ее стесняются Т-62 кидать в бой.

1. Там орудие не того калибра. 115й, это когда у всех(64ки,72ки, 80ки, 82ки,) 125й
2. Управление машиной ....(желает лучшего)
3. система управления огнём желает лучшего.
4. Но танк надёжный.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас

Навіть розвалені Дебальцево з Вуглегірськом ніхто не відбудовував. Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати? Тільки Україні і впихнути б це.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:01

  Letusrock написав:
Для Донбасса Путин хочет внедрить так называемую "швейцарскую кантональную модель".



на теперішньому етапі це було б для України мегаперемога. Але невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас заради якоїсь федералізації і т.д.

це все могло прокатити до 24/02

Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ" империалистической с отторжением территорий.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:04

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони? І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.

У Відні - п'ють віденську каву))
І глибоко тутбуються...

airmax78 - не дасть збрехати ;)

Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.
- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ" империалистической с отторжением территорий.


так вони ж вже їх відторгли, для чого їх віддавати назад
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати?

а чому РФ їх має відбудовувати, їх влаштує розбомблений депресивний пустир з бомжами і алкашами (таких територій повно зараз і в самій ерефії), головне щоб то не була Україна
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:11

  andrijk777 написав:
  Грйс-мэн написав:Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины

А що одержати "запасной европейский паспорт" патріоту з Західної України легше ніж патріоту зі Східної?

Дальний знакомый рассказывал, что там можно переходить границу пешком (с товарами в одну сторону, и обратно), таким образом челночить товарами, сейчас ещё карточный туризм. Некоторые даже оформляются как некое подобие "соотечественников" (венгерских), и имеют вполне реальные выплаты (пенсии, по безработице, сейчас может и как беженцы).
Жителю Берегово или Мукачево легче это сделать, чем жителю Мелитополя или Херсона?

Со стороны Одесской области говорят есть программа "соотечественников" для Румынии.

Я "не патриот", поэтому запасного европейского паспорта у меня нет, поэтому подробностей и пруфов не будет

Некоторые, самые "патриотичные", оформляют паспорта Канады, США, Германии и т.д. А вы не знали?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Сер 03 сер, 2022 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:15

  Hotab написав:
  Letusrock написав:невірю що РФ зараз захоче віддати вже завойований донбас

Навіть розвалені Дебальцево з Вуглегірськом ніхто не відбудовував. Хто буде тепер ще і Попасну з Маріуполем, та рештою відбудовувати? Тільки Україні і впихнути б це.


  Letusrock написав:
  Kudrjavuy написав:Не городите глупости - это и есть "ЭЛЕМЕНТ ВОЙНЫ" империалистической с отторжением территорий.


так вони ж вже їх відторгли, для чого їх віддавати назад

Вы, знаете, глядя на Вас, :shock: я думаю то-же:
- А нафига тогда Киев отвоёвывали, Чернигов, Житомирщину, Сумщину,....
Ведь там после кацапов разруха!
Поступать как порядочный поц - продал всё под новый год, да вывез чемоданами....
- Вероятно я не той - Вашей нации - я украинец и думать так не умею. :evil:
Kudrjavuy
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