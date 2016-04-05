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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1896189718981899>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:21

  Грйс-мэн написав:Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины

що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:26

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:
  andrijk777 написав:Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони? І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.

У Відні - п'ють віденську каву))
І глибоко тутбуються...

airmax78 - не дасть збрехати ;)

Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.
- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!

До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:27

Наче дві абсолютно різні людини ...
https://m.youtube.com/watch?v=H2ot5nYSkrI
І
https://m.youtube.com/watch?v=2I1A0yR2EEM
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:34

  flyman написав:До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.

Вы, о чём?
Украина - это ещё не мелко-феодальное образование!
Как раз "Донбасс" и был тому примером.
Там достаточное количество было, как казённых производств, так и конструкторских, научных,.... - и база была и специалисты.
Вам на параллельно ветке не один год скидывал официоз происходящего: крысы грабили ВСЁ по беспределу! Готовя города Донбасса к сдаче.
Поэтому шиколадный дальше мариупольского аэропорта боялся соваться - претензий лично, к нему было столько, что сотней жизней не рассчитаться.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:44

  Грйс-мэн написав:
  sequence написав:Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.

Берут пример с депутатов: какой цвет более популярен на моменте в обществе - в такой и красятся

народу в массе просто жить хочется. Чуть хуже или чуть лучше - не принципиально. В армию не призывают - хорошо, газ сделали им как при чивокуне - хорошо, работы нет - плохо.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:50

  flyman написав:
  Грйс-мэн написав:Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины

що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?

Я говорю по фактам. То, что например в Ужгороде таких больше, чем в Сумах - это факт.
А уже соглашаться или нет, искать причины, или свои трактования этого факта - каждый решает сам
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51

  Kudrjavuy написав:
  flyman написав:До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.

Вы, о чём?
Украина - это ещё не мелко-феодальное образование!
Как раз "Донбасс" и был тому примером.
Там достаточное количество было, как казённых производств, так и конструкторских, научных,.... - и база была и специалисты.
Вам на параллельно ветке не один год скидывал официоз происходящего: крысы грабили ВСЁ по беспределу! Готовя города Донбасса к сдаче.
Поэтому шиколадный дальше мариупольского аэропорта боялся соваться - претензий лично, к нему было столько, что сотней жизней не рассчитаться.

ясно, шікаладний готовив і не всиг, а три роки клоуни тоді що робили?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:54

  Грйс-мэн написав:
  flyman написав:
  Грйс-мэн написав:Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины

що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?

Я говорю по фактам. То, что например в Ужгороде таких больше, чем в Сумах - это факт.
А уже соглашаться или нет, искать причины, или свои трактования этого факта - каждый решает сам

В Сумах більше із паспортами РФ чим Ів.Франківську.
Але ЗУ винне, виходить.
Раньше "Донбас Україну годував", і теж були незадоволені, тепер хто їм заважає?

Кудрявий пише, що ПАП здав Маріуполь.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:56

  flyman написав:тепер хто їм заважає?

сказать "пака-пака", или получить паспорт? известно кто
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57

  Грйс-мэн написав:
  flyman написав:тепер хто їм заважає?

сказать "пака-пака", или получить паспорт? известно кто

Порошенко!
flyman
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