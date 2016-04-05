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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:21
Грйс-мэн написав:
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:26
Kudrjavuy написав: Успіх написав: andrijk777 написав:
Населення Маріуполя 450 тисяч. 100 тисяч точно можуть воювати. Де вони?
І це тільки Маріуполь, я не згадав Харків, Херсон і т.д.
У Відні - п'ють віденську каву))
І глибоко тутбуються...
airmax78 - не дасть збрехати
Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!
До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:27
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:34
flyman написав:
До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.
Вы, о чём?
Украина - это ещё не мелко-феодальное образование!
Как раз "Донбасс" и был тому примером.
Там достаточное количество было, как казённых производств, так и конструкторских, научных,.... - и база была и специалисты.
Вам на параллельно ветке не один год скидывал официоз происходящего: крысы грабили ВСЁ по беспределу! Готовя города Донбасса к сдаче.
Поэтому шиколадный дальше мариупольского аэропорта боялся соваться - претензий лично, к нему было столько, что сотней жизней не рассчитаться.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:44
Грйс-мэн написав: sequence написав:
Там народ в массе осторожный и выжидательный, как вижу по Ютубу из Мелитополя и Херсона - кто победит, за того и будут.
Берут пример с депутатов: какой цвет более популярен на моменте в обществе - в такой и красятся
народу в массе просто жить хочется. Чуть хуже или чуть лучше - не принципиально. В армию не призывают - хорошо, газ сделали им как при чивокуне - хорошо, работы нет - плохо.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:50
flyman написав: Грйс-мэн написав:
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?
Я говорю по фактам. То, что например в Ужгороде таких больше, чем в Сумах - это факт.
А уже соглашаться или нет, искать причины, или свои трактования этого факта - каждый решает сам
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:51
Kudrjavuy написав: flyman написав:
До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха.
Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.
Вы, о чём?
Украина - это ещё не мелко-феодальное образование!
Как раз "Донбасс" и был тому примером.
Там достаточное количество было, как казённых производств, так и конструкторских, научных,.... - и база была и специалисты.
Вам на параллельно ветке не один год скидывал официоз происходящего: крысы грабили ВСЁ по беспределу! Готовя города Донбасса к сдаче.
Поэтому шиколадный дальше мариупольского аэропорта боялся соваться - претензий лично, к нему было столько, что сотней жизней не рассчитаться.
ясно, шікаладний готовив і не всиг, а три роки клоуни тоді що робили?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:54
Грйс-мэн написав: flyman написав: Грйс-мэн написав:
Просто не у всех есть возможность выехать и(или) получить запасной европейский паспорт, как у "патриотов" с запада Украины
що ти хотів ци сказати, як ЗУ так зразу у всіх паспорт Панами і вільно так їдеш і погранцам пака-пака, а в Сумах приковані кайданами?
Я говорю по фактам. То, что например в Ужгороде таких больше, чем в Сумах - это факт.
А уже соглашаться или нет, искать причины, или свои трактования этого факта - каждый решает сам
В Сумах більше із паспортами РФ чим Ів.Франківську.
Але ЗУ винне, виходить.
Раньше "Донбас Україну годував", і теж були незадоволені, тепер хто їм заважає?
Кудрявий пише, що ПАП здав Маріуполь.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 сер, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:56
flyman написав:
тепер хто їм заважає?
сказать "пака-пака", или получить паспорт? известно кто
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57
Грйс-мэн написав: flyman написав:
тепер хто їм заважає?
сказать "пака-пака", или получить паспорт? известно кто
Порошенко!
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