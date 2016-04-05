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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1897189818991900>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:14

  flyman написав:
  kryminalist написав:Zebra Ніякого контр-наступу не буде, бо в країні немає ніякої мобілізації.
Орки успішно мобілізували чоловіків в Лугандонах і фактично цією піхотою наступають, а кадирівці в ролі загран отрядів.
мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми. Перша - 90% теперішніх мобілізованих нічим по боєздатності не відрізняються від мобіків з дири. Друга - толку з цієї купи людей, якщо для них немає техніки. Посадити в окоп на 10 квадратних метрів сто людей з автоматами буде мати такий самий ефект, як посадити 5 людей. Без достатньої кількості артилерії з великою кількістю снарядів та штурмової авіації всі наші дії будуть спрямовані лише на стримування ворога з поступовою втратою територій і що найголовніше людей. Якщо в нас і світі думають, що таким чином ми вимотаємо противника, то мабуть це велика помилка. До тих пір, поки ми будемо програвати у цій війні, до тих пір вона не закінчиться. Їм на свої втрати наплювати, тим більше, що 90% цих втрат це мобіки лднр та всякий зброд з мухосранськів

Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).[/quote]росіяни не слов'яни, особливо переважна більшість тих, що тут воює, білоруси взагалі поки не при справах. Виходить що знищують лише українців. Чесно кажучи не вірю в цю теорію. Західний світ просто напросто не був і не є готовим до того, що зараз відбувається. Вони би раді напевно були б, якщо все це закінчилося будь-яким результатом, навіть повною поразкою та геноцидом українців, лиш би це не зачепило їх
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:23

  Kudrjavuy написав:Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.
- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!


не смешите с Мариуполем, он всегда был на 7-8 месте в Украине по перевалке

По итогам минувшего года (2021) показатели пяти портов превышают объемы перевалки прошлого года: грузооборот порта Черноморск составил 25,63 млн тонн (+7,3%), СМП Ольвия - 5,14 млн тонн (+31,6%), порт Измаил - 3,9 млн тонн (+20,4%), Рени - 1,37 млн тонн (+74,3%), Усть-Дунайск - 64,3 тыс. тонн (в 2,6 раз).

Портам Николаев, Одесса и Мариуполь почти удалось достичь показателей прошлого года(2020). Грузооборот порта Николаев за 2021 год составил 29,8 млн тонн, сократившись к уровню 2020 года на 1,1%), порта Одесса - 22,55 млн тонн (- 3,5%), порта Мариуполь - 6,8 млн тонн (-2,3%).
ГП МТП Южный в 2021 году обработало 16,7 млн тонн грузов
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:23

  kryminalist написав:росіяни не слов'яни, особливо переважна більшість тих, що тут воює, білоруси взагалі поки не при справах. Виходить що знищують лише українців. Чесно кажучи не вірю в цю теорію. Західний світ просто напросто не був і не є готовим до того, що зараз відбувається. Вони би раді напевно були б, якщо все це закінчилося будь-яким результатом, навіть повною поразкою та геноцидом українців, лиш би це не зачепило їх

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a
Етногеографічне поширення
Найбільшого поширення R1a має в Середній і Південній Азії, Центральній і Східній Європі серед

лужичан (63 %),
українців (44 %),
поляків (близько 56 %),
росіян (47 %)[12],
у брахманів індійських штатів Західної Бенгалії і Уттар-Прадеш дана гаплогрупа зустрічається з частотою 72 і 67 % відповідно[13],
даргінців (22 %),
хотонів (64 %)[14],
білорусів (50 %),
литовців (34 %),
латишів (39 %),
казанських татар та мишарів (до 34—44 %),
башкирів (26 %) (у башкир Саратовської і Самарської областей до 48 %)[15],
у кубанських ногайців до 50 %[16],
у карачаївців і балкарців до 34 %[17].
Широко поширена в Центральній Азії: у таджиків (68 %),
киргизів (64 %),
памірців (82,5 %)[18][19].
Помірно поширена в скандинавських країнах (23 % в Ісландії,
18—19 % в Швеції і
близько 27 % в Норвегії),
в Ірані (від 4 до 25 %).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).

Завдання "колективного Заходу" - вирішувати свої проблеми: вибори, дорогі енергоносії, біженці і т. д. Вони ці завдання і намагаютсья вирішити шляхом найменшого спротиву.
Потенційні ризики для них від знищення системи світової безпеки десь на десятому або й сотому місці. Тому й маємо те, що маємо.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:31

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).

Завдання "колективного Заходу" - вирішувати свої проблеми: вибори, дорогі енергоносії, біженці і т. д. Вони ці завдання і намагаютсья вирішити шляхом найменшого спротиву.
Потенційні ризики для них від знищення системи світової безпеки десь на десятому або й сотому місці. Тому й маємо те, що маємо.

І що НАТО загубило в Косово чи Лівії?
Щось не в"яжеться реальна політика і "дорогі енергоносії, біженці", тобто їм було мало біженців і занадто дешеві енергоносії?
І не чути про порушення прав при вколюванні жижи і тим більше закриттю чоловіків 18..60 в резервації. Соросята там бачать а тут їх сліпить?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:І що НАТО загубило в Косово чи Лівії?
Щось не в"яжеться реальна політика і "дорогі енергоносії, біженці", тобто їм було мало біженців і занадто дешеві енергоносії?

По Косово - біженці і вибори, це очевидно.
По Лівії - знову ж таки, біженці і вибори. Почитайте, яка була ситуація в Лівії внаслідок "арабської весни". І скільки біженців на той момент вже було в Італії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:40

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля.
- Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО?
- Значит, кому - то было нужнее?
Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!


не смешите с Мариуполем, он всегда был на 7-8 месте в Украине по перевалке

По итогам минувшего года (2021) показатели пяти портов превышают объемы перевалки прошлого года: грузооборот порта Черноморск составил 25,63 млн тонн (+7,3%), СМП Ольвия - 5,14 млн тонн (+31,6%), порт Измаил - 3,9 млн тонн (+20,4%), Рени - 1,37 млн тонн (+74,3%), Усть-Дунайск - 64,3 тыс. тонн (в 2,6 раз).

Портам Николаев, Одесса и Мариуполь почти удалось достичь показателей прошлого года(2020). Грузооборот порта Николаев за 2021 год составил 29,8 млн тонн, сократившись к уровню 2020 года на 1,1%), порта Одесса - 22,55 млн тонн (- 3,5%), порта Мариуполь - 6,8 млн тонн (-2,3%).
ГП МТП Южный в 2021 году обработало 16,7 млн тонн грузов

Вы согласны, с наличием огромных транспортных возможностей!(я бы ещё добавил аэропорт) Ж/Д, автотрассы, морпорт(жаль с совковых времён не гражданского морского транспорта)

"Кто о чём, а пьяный о водке. :D "
Я уже двал расклад:
1. Экспортные БТРы - "Азовмаш".
2. ВМФ на Азове - "Кузня на Рыбальском"?(это когда на верфях Мариуполя были бесплатные отпуска) Дальше "о результатах" нужно рассказывать?
3. Почему то все связывают с историей с 1910 года мариупольский предприниматель Эйдинов открыл кондитерку, а "Рошен" с разрушением фундамента выгребло всё.
4. Ниличие взлётных полос - и не созданная ПВО - когда официально признанная на мировом уровне база была вывезена в Запорожье(из Донецка), но с 2014го...
5. Мариуполь с 14го, был "странным образом" не перегружен оборонными заказами... :shock:
............................................................................
Теперь о "молодой команде":
Я не зря акцентировал внимание на уничтожении 95м кварталом уникальных предприятий с полным циклом.
Большевик.
Петровского.
(Мариуполь - это был целый город от руды и угля до машин и кораблей)
.........................
И "невероятный интерес к НКМЗ"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 сер, 2022 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что-то спящие учётки активизировались с их "Хаймарсы ни на что не влияют"

Видать, таки хорошо оркам где-то насыпали
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:47

  pesikot написав:Что-то спящие учётки активизировались с их "Хаймарсы ни на что не влияют"

Видать, таки хорошо оркам где-то насыпали

Под Песками и Авдеевкой.
Так, что сегодня с утра мочали - после обеда обновили...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 13:52

"Я як Чак Норіс - я дуже крутий!©)))))))

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  konstantin kirovograd написав:на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.

То капець!
Зато в нас тут одні Сталоне, Шварцнегери і Чак Норіси)))))


як що ти сам не в ЗСУ(або твій син, чи батько) то яке маєш право кидати обвинувачення артистам/спортсменам

Щось ви наплутали, або це не мені адресовано, або не зрозуміли...

Я кажу, що я, і поруч зі мною - далеко не Сталоне, Шварцнегери, Чак Норіси - тому жирний Потап і Лисий з кварталу - не будуть виділятись дуже серед інших! :mrgreen:
Так само, як і всі, занесуть тричі по снаряду і довго будуть віддихуватись)) - чи як і всі, далеко з броніком не пробіжать))
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