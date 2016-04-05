kryminalist написав:Zebra Ніякого контр-наступу не буде, бо в країні немає ніякої мобілізації. Орки успішно мобілізували чоловіків в Лугандонах і фактично цією піхотою наступають, а кадирівці в ролі загран отрядів.
мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми. Перша - 90% теперішніх мобілізованих нічим по боєздатності не відрізняються від мобіків з дири. Друга - толку з цієї купи людей, якщо для них немає техніки. Посадити в окоп на 10 квадратних метрів сто людей з автоматами буде мати такий самий ефект, як посадити 5 людей. Без достатньої кількості артилерії з великою кількістю снарядів та штурмової авіації всі наші дії будуть спрямовані лише на стримування ворога з поступовою втратою територій і що найголовніше людей. Якщо в нас і світі думають, що таким чином ми вимотаємо противника, то мабуть це велика помилка. До тих пір, поки ми будемо програвати у цій війні, до тих пір вона не закінчиться. Їм на свої втрати наплювати, тим більше, що 90% цих втрат це мобіки лднр та всякий зброд з мухосранськів
Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).[/quote]росіяни не слов'яни, особливо переважна більшість тих, що тут воює, білоруси взагалі поки не при справах. Виходить що знищують лише українців. Чесно кажучи не вірю в цю теорію. Західний світ просто напросто не був і не є готовим до того, що зараз відбувається. Вони би раді напевно були б, якщо все це закінчилося будь-яким результатом, навіть повною поразкою та геноцидом українців, лиш би це не зачепило їх
Kudrjavuy написав:Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля. - Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО? - Значит, кому - то было нужнее? Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!
не смешите с Мариуполем, он всегда был на 7-8 месте в Украине по перевалке
По итогам минувшего года (2021) показатели пяти портов превышают объемы перевалки прошлого года: грузооборот порта Черноморск составил 25,63 млн тонн (+7,3%), СМП Ольвия - 5,14 млн тонн (+31,6%), порт Измаил - 3,9 млн тонн (+20,4%), Рени - 1,37 млн тонн (+74,3%), Усть-Дунайск - 64,3 тыс. тонн (в 2,6 раз).
Портам Николаев, Одесса и Мариуполь почти удалось достичь показателей прошлого года(2020). Грузооборот порта Николаев за 2021 год составил 29,8 млн тонн, сократившись к уровню 2020 года на 1,1%), порта Одесса - 22,55 млн тонн (- 3,5%), порта Мариуполь - 6,8 млн тонн (-2,3%). ГП МТП Южный в 2021 году обработало 16,7 млн тонн грузов
kryminalist написав:росіяни не слов'яни, особливо переважна більшість тих, що тут воює, білоруси взагалі поки не при справах. Виходить що знищують лише українців. Чесно кажучи не вірю в цю теорію. Західний світ просто напросто не був і не є готовим до того, що зараз відбувається. Вони би раді напевно були б, якщо все це закінчилося будь-яким результатом, навіть повною поразкою та геноцидом українців, лиш би це не зачепило їх
лужичан (63 %), українців (44 %), поляків (близько 56 %), росіян (47 %)[12], у брахманів індійських штатів Західної Бенгалії і Уттар-Прадеш дана гаплогрупа зустрічається з частотою 72 і 67 % відповідно[13], даргінців (22 %), хотонів (64 %)[14], білорусів (50 %), литовців (34 %), латишів (39 %), казанських татар та мишарів (до 34—44 %), башкирів (26 %) (у башкир Саратовської і Самарської областей до 48 %)[15], у кубанських ногайців до 50 %[16], у карачаївців і балкарців до 34 %[17]. Широко поширена в Центральній Азії: у таджиків (68 %), киргизів (64 %), памірців (82,5 %)[18][19]. Помірно поширена в скандинавських країнах (23 % в Ісландії, 18—19 % в Швеції і близько 27 % в Норвегії), в Ірані (від 4 до 25 %).
flyman написав:Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).
Завдання "колективного Заходу" - вирішувати свої проблеми: вибори, дорогі енергоносії, біженці і т. д. Вони ці завдання і намагаютсья вирішити шляхом найменшого спротиву. Потенційні ризики для них від знищення системи світової безпеки десь на десятому або й сотому місці. Тому й маємо те, що маємо.
flyman написав:Завдання колективного заходу і швабри: перемолоти максимальну кількість східнослов"янского етносу (росіян, українців, білорусів).
Завдання "колективного Заходу" - вирішувати свої проблеми: вибори, дорогі енергоносії, біженці і т. д. Вони ці завдання і намагаютсья вирішити шляхом найменшого спротиву. Потенційні ризики для них від знищення системи світової безпеки десь на десятому або й сотому місці. Тому й маємо те, що маємо.
І що НАТО загубило в Косово чи Лівії? Щось не в"яжеться реальна політика і "дорогі енергоносії, біженці", тобто їм було мало біженців і занадто дешеві енергоносії? І не чути про порушення прав при вколюванні жижи і тим більше закриттю чоловіків 18..60 в резервації. Соросята там бачать а тут їх сліпить?
flyman написав:І що НАТО загубило в Косово чи Лівії? Щось не в"яжеться реальна політика і "дорогі енергоносії, біженці", тобто їм було мало біженців і занадто дешеві енергоносії?
По Косово - біженці і вибори, це очевидно. По Лівії - знову ж таки, біженці і вибори. Почитайте, яка була ситуація в Лівії внаслідок "арабської весни". І скільки біженців на той момент вже було в Італії.
Kudrjavuy написав:Там, был полный спектр промышленности, позволяющей сделать Мариуполь бронированной твердыней с ПВО, которого нет даже у Израиля. - Нужно спросить у Шиколадного - где ОНО? - Значит, кому - то было нужнее? Ведь официально 20% экспортной выручки Украины - это был чисто Мариуполь - и Деньги оказывается были!
не смешите с Мариуполем, он всегда был на 7-8 месте в Украине по перевалке
По итогам минувшего года (2021) показатели пяти портов превышают объемы перевалки прошлого года: грузооборот порта Черноморск составил 25,63 млн тонн (+7,3%), СМП Ольвия - 5,14 млн тонн (+31,6%), порт Измаил - 3,9 млн тонн (+20,4%), Рени - 1,37 млн тонн (+74,3%), Усть-Дунайск - 64,3 тыс. тонн (в 2,6 раз).
Портам Николаев, Одесса и Мариуполь почти удалось достичь показателей прошлого года(2020). Грузооборот порта Николаев за 2021 год составил 29,8 млн тонн, сократившись к уровню 2020 года на 1,1%), порта Одесса - 22,55 млн тонн (- 3,5%), порта Мариуполь - 6,8 млн тонн (-2,3%). ГП МТП Южный в 2021 году обработало 16,7 млн тонн грузов
Вы согласны, с наличием огромных транспортных возможностей!(я бы ещё добавил аэропорт) Ж/Д, автотрассы, морпорт(жаль с совковых времён не гражданского морского транспорта)
"Кто о чём, а пьяный о водке. " Я уже двал расклад: 1. Экспортные БТРы - "Азовмаш". 2. ВМФ на Азове - "Кузня на Рыбальском"?(это когда на верфях Мариуполя были бесплатные отпуска) Дальше "о результатах" нужно рассказывать? 3. Почему то все связывают с историей с 1910 года мариупольский предприниматель Эйдинов открыл кондитерку, а "Рошен" с разрушением фундамента выгребло всё. 4. Ниличие взлётных полос - и не созданная ПВО - когда официально признанная на мировом уровне база была вывезена в Запорожье(из Донецка), но с 2014го... 5. Мариуполь с 14го, был "странным образом" не перегружен оборонными заказами... ............................................................................ Теперь о "молодой команде": Я не зря акцентировал внимание на уничтожении 95м кварталом уникальных предприятий с полным циклом. Большевик. Петровского. (Мариуполь - это был целый город от руды и угля до машин и кораблей) ......................... И "невероятный интерес к НКМЗ"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 03 сер, 2022 13:49, всього редагувалось 2 разів.
konstantin kirovograd написав:на вопрос Потапу почему он с каменской не вернулись он сказал так самолёты не летают,это как лысый с квартала,а как я могу воевать я же толстый и плохо бегаю.
То капець! Зато в нас тут одні Сталоне, Шварцнегери і Чак Норіси)))))
як що ти сам не в ЗСУ(або твій син, чи батько) то яке маєш право кидати обвинувачення артистам/спортсменам
Щось ви наплутали, або це не мені адресовано, або не зрозуміли...
Я кажу, що я, і поруч зі мною - далеко не Сталоне, Шварцнегери, Чак Норіси - тому жирний Потап і Лисий з кварталу - не будуть виділятись дуже серед інших! Так само, як і всі, занесуть тричі по снаряду і довго будуть віддихуватись)) - чи як і всі, далеко з броніком не пробіжать))