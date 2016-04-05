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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1897189818991900
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:11

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:12

  kryminalist написав:мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми.


Одна проблем - демократія.

Перша - 90% теперішніх мобілізованих нічим по боєздатності не відрізняються від мобіків з дири. Друга - толку з цієї купи людей, якщо для них немає техніки. Посадити в окоп на 10 квадратних метрів сто людей з автоматами буде мати такий самий ефект, як посадити 5 людей. Без достатньої кількості артилерії з великою кількістю снарядів та штурмової авіації всі наші дії будуть спрямовані лише на стримування ворога з поступовою втратою територій і що найголовніше людей. Якщо в нас і світі думають, що таким чином ми вимотаємо противника, то мабуть це велика помилка. До тих пір, поки ми будемо програвати у цій війні, до тих пір вона не закінчиться. Їм на свої втрати наплювати, тим більше, що 90% цих втрат це мобіки лднр та всякий зброд з мухосранськів


Ви як 90% уклоністів - "какой толк с мобилизации, если нет техники и артиллерии"
Лугандонці саме піхотою і наступають, звичайно після артпідготовки, але території займає піхота.
Танки і бтрів немає? Та шо ви таке кажете, а куди ділися 200 штук Т-72 які дала Польша, плюс ще деякі країни прислали свої танки. А скільки англо-сакси нам БТРів прислали, десятки - і що я бачу, як орки захоплюють і бомблять цю техніку, які стоїть у гаражах, та ангарах - замість того, щоб на ній йти у наступ.
У нас уже десятки, якщо не сотні САУ. Сотні гаубиць 777.

Немає просто політичної волі кинути людей у бій. Це треба визнати, а не шукати виправдань. Лугандонців під загрозою розстрілу відловили на вулицях, і заставляють бігти вперед.
ть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:29

  Zebra написав:
  kryminalist написав:мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми.


Одна проблем - демократія.

Перша - 90% теперішніх мобілізованих нічим по боєздатності не відрізняються від мобіків з дири. Друга - толку з цієї купи людей, якщо для них немає техніки. Посадити в окоп на 10 квадратних метрів сто людей з автоматами буде мати такий самий ефект, як посадити 5 людей. Без достатньої кількості артилерії з великою кількістю снарядів та штурмової авіації всі наші дії будуть спрямовані лише на стримування ворога з поступовою втратою територій і що найголовніше людей. Якщо в нас і світі думають, що таким чином ми вимотаємо противника, то мабуть це велика помилка. До тих пір, поки ми будемо програвати у цій війні, до тих пір вона не закінчиться. Їм на свої втрати наплювати, тим більше, що 90% цих втрат це мобіки лднр та всякий зброд з мухосранськів


Ви як 90% уклоністів - "какой толк с мобилизации, если нет техники и артиллерии"
Лугандонці саме піхотою і наступають, звичайно після артпідготовки, але території займає піхота.
Танки і бтрів немає? Та шо ви таке кажете, а куди ділися 200 штук Т-72 які дала Польша, плюс ще деякі країни прислали свої танки. А скільки англо-сакси нам БТРів прислали, десятки - і що я бачу, як орки захоплюють і бомблять цю техніку, які стоїть у гаражах, та ангарах - замість того, щоб на ній йти у наступ.
У нас уже десятки, якщо не сотні САУ. Сотні гаубиць 777.

Немає просто політичної волі кинути людей у бій. Це треба визнати, а не шукати виправдань. Лугандонців під загрозою розстрілу відловили на вулицях, і заставляють бігти вперед.
ть.
ну для фронту 1300 км, плюс резерв для білоруського напрямку це трохи більше ніж ніщо. Для боїв за умовну Харківську область цього можливо б і вистарчило. А щодо політичної волі дати команду наступати... мабуть у вас немає родичів чи знайомих, які зараз безпосередньо воюють. У нас на деяких напрямках взагалі важкого озброєння не має. А йти в лоб, щоб потім попадати в мішки та котли - вже в 14-15 рр. так повоювали
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що одержати "запасной европейский паспорт" патріоту з Західної України легше ніж патріоту зі Східної?


Звісно) Коли купа знайомих в ДПСУ і родичів працюють в ЄС )

Коли на бляхах весь Львів їздив, як вважаєте, скільки блях було у Маріуполі?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Танки і бтрів немає? Та шо ви таке кажете, а куди ділися 200 штук Т-72 які дала Польша, плюс ще деякі країни прислали свої танки. А скільки англо-сакси нам БТРів прислали, десятки - і що я бачу, як орки захоплюють і бомблять цю техніку, які стоїть у гаражах, та ангарах - замість того, щоб на ній йти у наступ.
У нас уже десятки, якщо не сотні САУ. Сотні гаубиць 777.

Знаючі люди кажуть, що цим вони покрили наші втрати. Частково покрили
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:А нафига тогда Киев отвоёвывали, Чернигов, Житомирщину, Сумщину


по перше відвойовування як такого небуло, вони просто покинули ці території, і розруха там мінімальна порівняно з Маріуполем чи Северодонецьком
по друге не зрозумів ваш наїзд. Я ж мав на увазі "що або хто змусить РФ віддати вже завойовані території нам назад в обмін на якусь федералізацію" а не те що "нафига відвойовувати"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:35

  kryminalist написав: ну для фронту 1300 км, плюс резерв для білоруського напрямку це трохи більше ніж ніщо. Для боїв за умовну Харківську область цього можливо б і вистарчило. А щодо політичної волі дати команду наступати... мабуть у вас немає родичів чи знайомих, які зараз безпосередньо воюють. У нас на деяких напрямках взагалі важкого озброєння не має. А йти в лоб, щоб потім попадати в мішки та котли - вже в 14-15 рр. так повоювали

Якась чергова казочка про фронт 1300 км. з яким ніяк. А РФ може діяти там обмеженим контингентом в 150..200 тис. а мільйонна армія не може.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Вероятно я не той - Вашей нации - я украинец


і підкажіть (для загального розвитку) "Вашей нации" - це якої?
Letusrock
 
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