Додано: Сер 03 сер, 2022 14:12

kryminalist написав: мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми. мобілізація є, і людей у військовій формі багато, але тут є дві проблеми.

Перша - 90% теперішніх мобілізованих нічим по боєздатності не відрізняються від мобіків з дири. Друга - толку з цієї купи людей, якщо для них немає техніки. Посадити в окоп на 10 квадратних метрів сто людей з автоматами буде мати такий самий ефект, як посадити 5 людей. Без достатньої кількості артилерії з великою кількістю снарядів та штурмової авіації всі наші дії будуть спрямовані лише на стримування ворога з поступовою втратою територій і що найголовніше людей. Якщо в нас і світі думають, що таким чином ми вимотаємо противника, то мабуть це велика помилка. До тих пір, поки ми будемо програвати у цій війні, до тих пір вона не закінчиться. Їм на свої втрати наплювати, тим більше, що 90% цих втрат це мобіки лднр та всякий зброд з мухосранськів

Одна проблем - демократія.Ви як 90% уклоністів - "какой толк с мобилизации, если нет техники и артиллерии"Лугандонці саме піхотою і наступають, звичайно після артпідготовки, але території займає піхота.Танки і бтрів немає? Та шо ви таке кажете, а куди ділися 200 штук Т-72 які дала Польша, плюс ще деякі країни прислали свої танки. А скільки англо-сакси нам БТРів прислали, десятки - і що я бачу, як орки захоплюють і бомблять цю техніку, які стоїть у гаражах, та ангарах - замість того, щоб на ній йти у наступ.У нас уже десятки, якщо не сотні САУ. Сотні гаубиць 777.Немає просто політичної волі кинути людей у бій. Це треба визнати, а не шукати виправдань. Лугандонців під загрозою розстрілу відловили на вулицях, і заставляють бігти вперед.ть.