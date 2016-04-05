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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19001901190219031904>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:26

  Zebra написав:..Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников..

чего вы так решили? стреляют!
границу не переходят, нет людей и поставленной задачи.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:28

  Евгений Н. написав:
  Zebra написав:Саме тому ніякого контр-наступу не буде. Херсонська область не заміновата протипіхотними мінами. З 1 млн силовиків навіть 150 тисяч було б достатньо, щоб зачистити усі села і вулиці області, звільнивши від орків. Але там в 10 разів менше солдат, якщо не в 20.

Але треба усвiдомлювати що при такому сценарiї половина з цих 150тис, а може й бiльше загине.

Тоді нахера пратити кожному із них війскові премії? Нічого не зміниться, а гроші на безпілотникі вивільняться і на бронетехніку. Порошенко в Італії купив 11 сучасних броньовиків, в кожний із яких поміщається рота солдат, машини дуже захищені від непрямого влучання. Фінансує нехай влада такі закупки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:29

  sequence написав:
  Zebra написав:..Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников..

чего вы так решили? стреляют!
границу не переходят, нет людей и поставленной задачи.

Сколько погранцов застрелили за месяц? НИОДНОГО. Терпилы сраные, каждый день прилетает, что в Сумской, что в Черниговской области, но в ответ ни одного выстрела и ни одной мины не запущено.

Но зарплата и премия исправно чтоб начислялась.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:33

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Что-то спящие учётки активизировались с их "Хаймарсы ни на что не влияют"

Видать, таки хорошо оркам где-то насыпали

Под Песками и Авдеевкой.
Так, что сегодня с утра мочали - после обеда обновили...
Но сегодняшние изменения карты ..."имеют частичный успех" https://liveuamap.com/uk

При чём, это официально, доступно на ВЕСЬ мир!

Изменения на карте - у Песок. это за эти СУТКИ.

этого лугандона с молодости у власти, никто не воспринимает. своих четверых деток пусть сначала образумит, а не за бугром прячет
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:38

beee
У Kudrjavuy одна цель - засрать любую тему
Не реагируйте на него

Зачем Kudrjavuy держат на форуме, мне непонятно. Это утверждение является моим оценочным суждением и не является обсуждением действий администрации форума :)
Але є одне але ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41

  Zebra написав:.. Терпилы сраные, каждый день прилетает, что в Сумской, что в Черниговской области, но в ответ ни одного выстрела и ни одной мины не запущено.

Чувак ты че, не закусывал? Что значит "Терпилы сраные"? Кошмарят они постоянно, о чем все время ноют губернаторы приграничных областей, потери там тоже есть, размер русские не озвучивают
Немного аккуратнее с высказываниями, а то ссылочку на форум пацанам скину, потом будете им рассказывать кто терпила, а кто диванный победитель!
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:41

  Zebra написав:
  sequence написав:
  Zebra написав:..
100 тисяч мобілізованих алкашів в окопі десь на Чернігівському або Сумському напрямку з дозволом нападати на прикордонників РФ будуь мати ефект 100 тисяч штиків, від яких невідомо, що чекати і ворогу доведеться перекивувати туди як мінімум 30 тисяч досвідчених солдат з бронетехнікою і авіацією...

логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают".
Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца.
Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском

Чтоб сохранить страну, нет проблем оцепить район и выловить всех уклонистов сидящих в кальянных или кафешках. Но вой такой подымится "воевать должны специально обученные, мы тут при чем, не трогайте нас", нет политической воли спасать страну, поэтому орки заберут все. Война не на один месяц, а на годы как в Сирии, там сирийцы тоже особо воевать не хотели, все хотели быть беженцами уклонистами.

Ну да, это война, много 200-ых и 300-ых. Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников, а сидят в окопах и считают своих 200-ых и 300-ых. Вам не кажется это бредовой тактикой с нашей стороны?

Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.

Мы проиграем, потому что терпилы.

Вам ще нелохи і нетерпіли не відписали, щось на кшталт:
  Letusrock написав:
  flyman написав:Якими тілами?
Вдарити по Мозирю та Гомелю? Вийти зайняти південь від р.Прип"ять? Зайняти ПМР?

ви з штабу ЗСУ пишете?
не вперше бачу у ваших повідомленнях політичну силу волі покласти пару десятків тисяч Хотабів і Успіхів заради досягнення військових цілей. Вашого дідулю не Сталіном звали?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:45

  sequence написав:
  Zebra написав:.. Терпилы сраные, каждый день прилетает, что в Сумской, что в Черниговской области, но в ответ ни одного выстрела и ни одной мины не запущено.

Чувак ты че, не закусывал? Что значит "Терпилы сраные"? Кошмарят они постоянно, о чем все время ноют губернаторы приграничных областей, потери там тоже есть, размер русские не озвучивают
Немного аккуратнее с высказываниями, а то ссылочку на форум пацанам скину, потом будете им рассказывать кто терпила, а кто диванный победитель!

Скільки баз з війсьовими, технікою та боєприпасми знищено в РБ? А не території РФ?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:48

  flyman написав:..
Скільки баз з війсьовими, технікою та боєприпасми знищено в РБ? А не території РФ?

на территорию РФ и РБ Хаймарсами стрелять запретили США, то есть поставщики оружия.
Пару выстрелов и больше Хаймарсов не будет. Если вы имеете пауэр расчехлить минобороны США - велкам!
Умничать тут все только могут
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:53

  sequence написав:
  flyman написав:..
Скільки баз з війсьовими, технікою та боєприпасми знищено в РБ? А не території РФ?

на территорию РФ и РБ Хаймарсами стрелять запретили США, то есть поставщики оружия.
Пару выстрелов и больше Хаймарсов не будет. Если вы имеете пауэр расчехлить минобороны США - велкам!
Умничать тут все только могут

А що більш нема чим, тільки від лопат черенки?
А як вистрелять по Мозирю, то що буде?

Хаймарсов не будет.


випаруються, анігіляція відбудеться ...

що ж то за "війна" така, РФ може робити що хоче (колективний захід стурбований буде вчерове), а Україні можна тільки позу міняти? Такий наратив?

стрелять запретили США

а по Україні дозволили, так?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 15:59, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 19001901190219031904>
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