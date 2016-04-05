Zebra написав:

sequence написав: Zebra написав: ..

100 тисяч мобілізованих алкашів в окопі десь на Чернігівському або Сумському напрямку з дозволом нападати на прикордонників РФ будуь мати ефект 100 тисяч штиків, від яких невідомо, що чекати і ворогу доведеться перекивувати туди як мінімум 30 тисяч досвідчених солдат з бронетехнікою і авіацією... ..100 тисяч мобілізованих алкашів в окопі десь на Чернігівському або Сумському напрямку з дозволом нападати на прикордонників РФ будуь мати ефект 100 тисяч штиків, від яких невідомо, що чекати і ворогу доведеться перекивувати туди як мінімум 30 тисяч досвідчених солдат з бронетехнікою і авіацією...

логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают".

Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца.

Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают".Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца.Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском

Чтоб сохранить страну, нет проблем оцепить район и выловить всех уклонистов сидящих в кальянных или кафешках. Но вой такой подымится "воевать должны специально обученные, мы тут при чем, не трогайте нас", нет политической воли спасать страну, поэтому орки заберут все. Война не на один месяц, а на годы как в Сирии, там сирийцы тоже особо воевать не хотели, все хотели быть беженцами уклонистами.Ну да, это война, много 200-ых и 300-ых. Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников, а сидят в окопах и считают своих 200-ых и 300-ых. Вам не кажется это бредовой тактикой с нашей стороны?Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.Мы проиграем, потому что терпилы.