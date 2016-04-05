flyman написав:До чого тут шікаладний, якщо там парафія іншого алігарха. Але то таке, навіть алігарха Кернела не спасло бабло.
По моему, я выставлял эту новость ОФИЦИАЛЬНУЮ из наших источников https://www.youtube.com/watch?v=gtiKM2EbEO8 Не знаю зачем, но модер её удалил. 30го били не по "заводу", а как раз по родному дому ..., что в 3х км от Песок, но даже теоретически туда не могли попасть наши, по причине террикона шахты 10бис. Что параллельно сопрягается с "некоторыми заявлениями" на комитете ВР Украины по вопросам энергетики, созвучным со словом "Павлоград".... В удержании - это когда крысы уже сожрали Укрзападуголь, сожрали все даже прибыльные шахты... - форсировали разграбление Украины, ведь они до 40го года обязались отказаться от угля. А теперь может повториться вновь "ошибочка в терминологии", ведь и кушать крысам хочеться и греться зимой, а кроме, как отнимать, делить, красть, выводить, грабить, оптимизировать ,.... - больше ничего не умеют! - Брешу! Гарніше рідною мовою: - Дуже дзвінко брехать можуть, як собака сусідський, коли їсти не дають. - Тож, хто кидає кістку в ту сторону й брешуть.
в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю. потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются. я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах. рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный. И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё
sequence написав:Немного аккуратнее с высказываниями, а то ссылочку на форум пацанам скину, потом будете им рассказывать кто терпила, а кто диванный победитель!
потрібно зебру і флаймена з поясами шахидів закинути на Червону площу, а то їм тут нудно між терпилами. Вони нам всім покажуть на власному прикладі як здобути перемогу за 5 хв / героїчно померти / накласти в штани (виберіть ваш варіант)
konstantin kirovograd написав:в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю. потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются. я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах. рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный. И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё
От цікаво, в господаря Нібулона півярда активів... і не помогло
konstantin kirovograd написав:в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю. потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются. я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах. рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный. И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё
От цікаво, в господаря Нібулона півярда активів... і не помогло
вопрос не в деньгах. его тупо ликвидировали ракетой в спальню в середине Украины. И это всё на фоне вывоза пшеницы за треть цены.Человек это играл огромную роль в южных регионах если не главную на агробизнесе и имел очень проукраинскую позицию. Кому это выгодно,кому.Почему и кто его заказал.
Zebra написав:.. 100 тисяч мобілізованих алкашів в окопі десь на Чернігівському або Сумському напрямку з дозволом нападати на прикордонників РФ будуь мати ефект 100 тисяч штиків, від яких невідомо, що чекати і ворогу доведеться перекивувати туди як мінімум 30 тисяч досвідчених солдат з бронетехнікою і авіацією...
логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают". Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца. Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском
Чтоб сохранить страну, нет проблем оцепить район и выловить всех уклонистов сидящих в кальянных или кафешках. Но вой такой подымится "воевать должны специально обученные, мы тут при чем, не трогайте нас", нет политической воли спасать страну, поэтому орки заберут все. Война не на один месяц, а на годы как в Сирии, там сирийцы тоже особо воевать не хотели, все хотели быть беженцами уклонистами.
Ну да, это война, много 200-ых и 300-ых. Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников, а сидят в окопах и считают своих 200-ых и 300-ых. Вам не кажется это бредовой тактикой с нашей стороны?
Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.
Мы проиграем, потому что терпилы.
На Зебру сідло шахіда натягти, компас в зуби і пустити лісами на Мозирь. І ніякі Хімарси не потрібні! п.с. Легко посилати в бій інших, коли сам на м'якому дивані. п.п.с. Можете вважати мене довбаним конспірологом, але ІМХО результати цієї війни вже давно договорені, а зараз йде "дотискання" піпла, щоб і він "вірно" сприйняв цей договорнячок. Тому і такий дивний, для багатьох, перебіг кампанії.