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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:10
konstantin kirovograd написав: flyman написав: konstantin kirovograd написав:
в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю.
потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются.
я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.
рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный.
И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё
От цікаво, в господаря Нібулона півярда активів... і не помогло
вопрос не в деньгах.
его тупо ликвидировали ракетой в спальню в середине Украины.
И это всё на фоне вывоза пшеницы за треть цены.Человек это играл огромную роль в южных регионах если не главную на агробизнесе и имел очень проукраинскую позицию.
Кому это выгодно,кому.Почему и кто его заказал.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:14
Andrey2512 написав:flyman
Активи були, але вчасно не виїхав )
Взагалі, вата пише, що в квітні були перемовини в Стамбулі і через це війська РФ пішли з Київщини. Так чи не так - думайте.
Якби вони не пішли, то станом на тепер були б винищені до нуля. Найбільших втрат РФ зазнала при бліц-кригу саме на півночі.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:15
drevlyanin написав: Zebra написав: sequence написав:
логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают".
Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца.
Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском
Чтоб сохранить страну, нет проблем оцепить район и выловить всех уклонистов сидящих в кальянных или кафешках. Но вой такой подымится "воевать должны специально обученные, мы тут при чем, не трогайте нас", нет политической воли спасать страну, поэтому орки заберут все. Война не на один месяц, а на годы как в Сирии, там сирийцы тоже особо воевать не хотели, все хотели быть беженцами уклонистами.
Ну да, это война, много 200-ых и 300-ых. Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников, а сидят в окопах и считают своих 200-ых и 300-ых. Вам не кажется это бредовой тактикой с нашей стороны?
Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.
Мы проиграем, потому что терпилы.
На Зебру сідло шахіда натягти, компас в зуби і пустити лісами на Мозирь.
І ніякі Хімарси не потрібні!
п.с. Легко посилати в бій інших, коли сам на м'якому дивані.
п.п.с. Можете вважати мене довбаним конспірологом, але ІМХО результати цієї війни вже давно договорені, а зараз йде "дотискання" піпла, щоб і він "вірно" сприйняв цей договорнячок. Тому і такий дивний, для багатьох, перебіг кампанії.
Запитай Хотаба, чого він пішов у воєнні, а з поясом шахіда має бути флайман/зебра?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:16
konstantin kirovograd написав: pesikot написав: konstantin kirovograd написав:
Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё
Ты не прав
Ты лепишь за РФ
да я на тебя внимание не обращаю мне твоё мнение до ....
Ну ничего, первый пакет российского ГРАДа изменит твоё мнение, если есть мозги ...
А если нет мозгов, то ...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:24
flyman написав:
..
А що більш нема чим, тільки від лопат черенки?
А як вистрелять по Мозирю, то що буде?
..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная.
Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство
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