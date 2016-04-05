sequence написав: логика не мальчика но мужа. Следует в конце всегда добавлять "бабы нарожают". Когда из 100К "алкашей" (как вообще рука подымается писать такое про защитников страны), точнее плохо вооруженного и необученного ополчения за несколько дней останется меньше половины, а остальные разбегутся, то это будет началом конца. Коллега под Сумами стоит, говорит вчера знатно прилетало, есть 200 и 300. Так он выжил перед этим под Попасной и Лисичанском
Чтоб сохранить страну, нет проблем оцепить район и выловить всех уклонистов сидящих в кальянных или кафешках. Но вой такой подымится "воевать должны специально обученные, мы тут при чем, не трогайте нас", нет политической воли спасать страну, поэтому орки заберут все. Война не на один месяц, а на годы как в Сирии, там сирийцы тоже особо воевать не хотели, все хотели быть беженцами уклонистами.
Ну да, это война, много 200-ых и 300-ых. Только непонятно, что они в Сумской области получая такую кучу зарплаты и премии не нападают на российских пограничников, а сидят в окопах и считают своих 200-ых и 300-ых. Вам не кажется это бредовой тактикой с нашей стороны?
Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.
Мы проиграем, потому что терпилы.
На Зебру сідло шахіда натягти, компас в зуби і пустити лісами на Мозирь. І ніякі Хімарси не потрібні! п.с. Легко посилати в бій інших, коли сам на м'якому дивані. п.п.с. Можете вважати мене довбаним конспірологом, але ІМХО результати цієї війни вже давно договорені, а зараз йде "дотискання" піпла, щоб і він "вірно" сприйняв цей договорнячок. Тому і такий дивний, для багатьох, перебіг кампанії.
Запитай Хотаба, чого він пішов у воєнні, а з поясом шахіда має бути флайман/зебра?
flyman написав:.. А що більш нема чим, тільки від лопат черенки? А як вистрелять по Мозирю, то що буде? ..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная. Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство
flyman написав:.. А що більш нема чим, тільки від лопат черенки? А як вистрелять по Мозирю, то що буде? ..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная.
Долго смеялся ... Никакого там нет обучения, они не участвовали в боевых действиях от слова никогда В отличии, от ЗСУ
Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
PS. Войска Белоруссии уже были на территории Украины, они были в Репках, в Михайло-Коцюбинском, как минимум Были, как полицейские Вот это и есть их уровень. Стоять полициями за российской армией
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 03 сер, 2022 16:40, всього редагувалось 1 раз.
kryminalist написав:.. А як потім їм пояснити, якщо наприклад на весну ми вже втратимо повністю весь схід та південь, а орки знову будуть під Києвом. ..
конкретно по этому кейсу не верю, у мокши за пределами приграничных областей очевидно возникнут проблемы с растянутой логистикой и нелояльным населением. В Днепропетровской и Полтавских областях им будут явно не рады, да и дойти туда малым контингентом со скоростью продвижения километр в день не получается. А что бывает, когда население не радо, мы уже узнали весной.
Сегодня смотрел некое видео из оккупированной херсонской области, население полностью нешояльное мокшанам, села украиноговорящие, но, к сожалению, сделать ничего не могут против военного контингента. Те же истории и про коллаьорантов в Киевской области, которые ща минимальные донаты с радостью сдавали позиции ВСУ, кстати одну предательницу вроде суд освободил за полляма грн.
flyman написав:.. А що більш нема чим, тільки від лопат черенки? А як вистрелять по Мозирю, то що буде? ..
У нас нет ничего дальнобойного кроме Хаймарсов, Точки-У закончились, смерчи тоже или на подходе. Пострелять в Беларусь просто так, чтобы на себя еще беды накликать, это надо быть уже совсем дефективным. У Беларусов неплохая армия, хоть и ни разу не воевавшая, но вышколенная и обученная. Хайерсы у нас-то не заберут, если начнем шмалять. Ракет больше не будет, можете в цоколе Бучи организовать контрафактное производство
І хто сказав, що не можна? Пеласі, лідери мнєній ютуба, хперди з інсти? Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу. РБ друзі? Чи які червоні лінії не перейдені? Де? В Оленівці може? В Миколаєві? В Бучі? Бородянці? Кременчузі? З РБ нічого не прилітає? Від слова зовсім. Випадково так, методично. Правильно Зебра пише про "дивну тактику та стратегію"
pesikot написав:..Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
нет. 10 лет смотрю на количество учений там, на их вооружение, часть из которого они делают сами, часть в кооперации с РФ. Работал там пять лет назад недолго. Мне нечего городить лишнего, можете в педивикии сами все почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%8C у них армия маленькая, правильно назвать это корпусом, а не армией, но все поддерживается на ходу, и если в штате числится условный "пулемет Максим 1943 г.в.", значит, он есть и стреляет. Содержание корпуса относительно недорого и он вполне боеспособен. До Киева не дойдут, но нервы могут потрепать. Но вам то с дивана канэшно виднее.
pesikot написав:..Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
нет. 10 лет смотрю на количество учений там, на их вооружение, часть из которого они делают сами, часть в кооперации с РФ. Работал там пять лет назад недолго. Мне нечего городить лишнего, можете в педивикии сами все почитать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%8C у них армия маленькая, правильно назвать это корпусом, а не армией, но все поддерживается на ходу, и если в штате числится условный "пулемет Максим 1943 г.в.", значит, он есть и стреляет. Содержание корпуса относительно недорого и он вполне боеспособен. До Киева не дойдут, но нервы могут потрепать. Но вам то с дивана канэшно виднее.
Так якщо армія бульбаша нападе, то може зробити спецоперацію, щоб ненапала? Чи таки треба чекати, щоб напав, а потім стати в позу жертви і волати "США, ЄС рятуйте від бульбашів що беруть Київ/Львів (підкреслити потрібне)"?
flyman написав:.. Так якщо армія бульбаша нападе, то може зробити спецоперацію, щоб ненапала?
нечем нападать. Вас бы, смотрю, главнокомандующим назначить, сразу всем наваляем. Странно, что не предлагаете по Приднестровью заодно зарядить. А там огромные склады оружия, знаете, как весело будет? у-ух. Могу еще дать пару наводок. https://www.bbc.com/russian/news-61655537 "Просят" в случае США означает "приказывают"