konstantin kirovograd написав:

в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю.потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются.я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный.И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё