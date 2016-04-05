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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 19021903190419051906>
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53

  sequence написав:
  flyman написав:..
Так якщо армія бульбаша нападе, то може зробити спецоперацію, щоб ненапала?

нечем нападать.
Вас бы, смотрю, главнокомандующим назначить, сразу всем наваляем. Странно, что не предлагаете по Приднестровью заодно зарядить. А там огромные склады оружия, знаете, как весело будет? у-ух. Могу еще дать пару наводок.
https://www.bbc.com/russian/news-61655537
"Просят" в случае США означает "приказывают"

Погано читали. Щоб не чекати ножа в спину і ПМР теж. Почати з слабшої ланки.
Так що буде, якщо не послухаєм що просять?
В житті багато чого просять "не роби" і підморгують, якщо зробиш погано, то ми ні при чому, мол це твоя ініциатива. А якщо вдасться, то ще подвижку зроблять і всяких інших заохочень буде.
Але 95% ніц не буде робити, аби чого не сталося (атопутіннападе/атолукашенкопападе/атохімарсівнедадуть)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 сер, 2022 16:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:53

  sequence написав:
  pesikot написав:..Откуда у тебя такие сведения ? Выдаешь свои желания ?
нет. 10 лет смотрю на количество учений там, на их вооружение, часть из которого они делают сами, часть в кооперации с РФ. Работал там пять лет назад недолго.
Мне нечего городить лишнего, можете в педивикии сами все почитать
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%8C
у них армия маленькая, правильно назвать это корпусом, а не армией, но все поддерживается на ходу, и если в штате числится условный "пулемет Максим 1943 г.в.", значит, он есть и стреляет.
Содержание корпуса относительно недорого и он вполне боеспособен. До Киева не дойдут, но нервы могут потрепать.
Но вам то с дивана канэшно виднее.

Когда ты пишешь о своей профессиональной деятельности, тебя приятно читать
Ты отлично разбираешься в стройматериалах

Но когда ты начинаешь писать о чем-то другом, то таким совком несёт ...

У меня брат там был, в войсках Белорусии
Не на самых последних должностях

Вся та армия - полный фуфел.
Набор отморозков, которые готовы предоставить аэродромы для РФ для ударов по Украине
И всё ...

Так что, встань с дивана, строитель :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флай реальный стратег, думаю уже бы окончили войну, если бы Флай рулил армией.)) Всем бы наваляли, думаю уже бы и кремль взяли
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:57

  hume написав:Флай реальный стратег, думаю уже бы окончили войну, если бы Флай рулил армией.)) Всем бы наваляли, думаю уже бы и кремль взяли

хіба Смоленьский.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:57

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Что-то спящие учётки активизировались с их "Хаймарсы ни на что не влияют"

Видать, таки хорошо оркам где-то насыпали

Под Песками и Авдеевкой.
Так, что сегодня с утра мочали - после обеда обновили...
Но сегодняшние изменения карты ..."имеют частичный успех" https://liveuamap.com/uk

При чём, это официально, доступно на ВЕСЬ мир!

Изменения на карте - у Песок. это за эти СУТКИ.

Панове, це не відповідь. Це пиз-ць...
Це точно держпосадовець???

В нього є тільки один варіант відповіді. Вояку-громадянину-людині, яка обурена станом, в якому опинилася.

Єдине, що він міг відповісти -- це довести, показати, що саме він зробив і робить усе можливе, як посадовець.
Не просто вказати, що з'явилися Хаймерси, сімки й т.д., а хоча б на словах запевняти, що - звиняйте, але роблю все можливе й неможливе.
Хоча б на словах. Нехай на словах.

Але відповісти -- аля папередники, аля ми усі до цього привели. І... практично підмінити предмет -- наче нічого екстраординарного, просто війна, просто важко, просто втрати.
Хоча суть питання-то була -- що екстраординарне. Що підтримка артою практично відсутня, що ворог перемелює укріплення й захисників. На даній позиції, в Пісках.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:59

  Zebra написав:Неделю назад 20 ракет прилетело с гомельской области по черниговской, ударили по лесу, в котором военные сидели, много убитых. В ответ ни одного патрона, хотя расстояние, с которого выстрелили по полигону в сего в 30 км от границы. По Беларуси стрелять нельзя, а то еще Бацька разозлится, будем и дальше терпеть и считать 200-х и 300-х. Химарсками уже можно было бы пол беларуси расхерачить, Мозырский НПЗ в зоне досякаемости даже советских РСЗО.

Мы проиграем, потому что терпилы.

Згідний з цим. Ізраїль - яскравий приклад. Він не терпить, а активно атакує.
Наші теплять і бояться вдарити по їх території (і по РФ і по Білорусі).
Немає засобів - це брехня.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:00

  pesikot написав:..
У меня брат там был, в войсках Белорусии
Не на самых последних должностях

Вся та армия - полный фуфел.
..

Позволю себе просто заметить, что мокшанскую армию тоже все унижали и фуфлили 8 лет, но потом как-то ... неудобно стало что-ли.
Ну да я понял, раздел "сухопутные силы" вы не открывали, количество техники на вооружении не интересно, о чем еще дискутировать?
Пойду лучше о стройматериалах ))
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:02

Візуалізація для диванних воїнів))

  flyman написав:Якщо є зброя, нею тре завдавати максимальну шкоду ворогу

А давай трошки твій потік свідомості прикрию/зміню русло ;)

От ти пишеш - "якщо зброя є, то..." - можна і то, друге, і третє...
Ок.
А от якщо її нема?
Ну, не зовсім, але нема?
Ну можеш слово "нема", замінити на слово "мало", чи "займало" - тоді що?

Тобто - є умовно 1300км лінії фронту, для неї, щоб лише втримати оборону (підкреслюю - НЕ наступ, а втримати оборону), знову умовно, нехай потрібно 100 Хаймарсів з боєкомплектом на кожного, нехай по 200ракет.
А тепер УВАГА!
Уяви, що є 80 Хаймарсів і з комплектом по 100ракет на кожного!
І, тепер лише додай до уяви, що отака ситуація по кожній зброї - від ППО до танка, града і т.д.
Уявив?
Ну?
Що тоді? Як будеш діяти?
Теж гатити по бульбашах?
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:04

  konstantin kirovograd написав:в начале войны мы убивали российских генералов каждую неделю.
потом помню прошла информация в Таймс или что-то подобное что соссия наехала на сша чтобы те не сливали инфу про центры принятия решений где генералы кучкуются.
я тогда подумал фейк наверное.Но в итоге за месяца 2-3 последних я не помню сообщений о убитых генералах.
рф. Был один генерал убит но потом оказалось написали что это генерал лнр который 5 лет назад был каким-то чиновником чи шо,ну короче ряжаный.
И все эти переговоры в стамбуле,потом по зерну за треть цены,убийсто кацапами в Николаеве хозяина Нибулона,германия ничего не даёт.Со стороны выглядит как договрняки за спинами украинцев.Может я в чём то не прав но мутно как-то всё

Ти не прав.
Пояснення набагато простіше - вони навчились не кучкуватись. :D :D :D :D
Цікаво а де амери беруть(брали) інфу де кучкуються рос. генерали? :D
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:09

  Andrey2512 написав:Взагалі, вата пише, що в квітні були перемовини в Стамбулі і через це війська РФ пішли з Київщини. Так чи не так - думайте.

Була інфа що Гітлер домовився з Сталіним що спочатку він доходить до Москви, а потім Сталін до Берліну, а потім всі розходяться по домам. Але чогось вкінці Сталін свого слова не стримав. Так чи не так не знаю - думайте. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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